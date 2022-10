Še mesec dni do začetka kontroverznega svetovnega prvenstva

Nogometni reprezentanci Katarja in Ekvadorja bosta čez en mesec odprli 22. svetovno prvenstvo. Lovoriko bo branila Francija, ob tem pa velja izpostaviti, da bo to eden bolj razvpitih (prvi v novembrsko-decembrskem terminu) in hkrati najdražji turnir v zgodovini.

Stroški bodo v zadnjem mesecu še naraščali. Osem štadionov, ki bodo gostili tekme, je stalo približno 6,5 milijarde evrov, sistem podzemne železnice brez voznika, ki bo povezoval pet od osmih prizorišč, pa 36,5 milijarde.

Denarja, kot ga še ni bilo

Da bo katarski mundial precej bleščeča zadeva, kaže že pot z razširjenega letališča v središče Dohe, ki jo krasijo v palme oblikovane ulične svetilke in obilica neona. Trud prirediteljev, da bi prepričali preostali svet k trajni zapuščini tega tekmovanja, ki ga črnijo korupcijske preiskave in kritike zaradi kršenja človekovih pravic delavcev migrantov ter tudi okoljsko vprašljivega hlajenja objektov, bo stroške še povečal.

Na tisoče delavcev neprestano gara na zaključnih delih nekaterih hotelov, apartmajskih naselij in cest. Neizmerno katarsko bogastvo zaradi zemeljskega plina tako za potrebe nogometne ekstravagance omogoča brezmejno zapravljanje. Kakor piše AFP, so Katarci v zadnjih desetih letih v infrastrukturo vložili več kot 300 milijard evrov. Za primerjavo: stroški za SP 2014 v Braziliji so znašali 11,7 milijarde evrov, za SP 2018 v Rusiji pa 14,2 milijarde.

Fifa obljublja najboljši turnir doslej

Katar, ki ima 2,8 milijona prebivalcev, velja za eno od najbogatejših držav sveta. Zgoraj navedene primerjave so po mnenju Danyela Reicha, gostujočega profesorja na univerzi Georgetown v Katarju, nepoštene. Slednji vodi raziskovalni projekt glede SP.

»Velik del vlaganja v infrastrukturo je bil že v katarskem razvojnem planu do leta 2030. Svetovno prvenstvo je le pospešilo vse skupaj,« je AFP povzela njegove besede.

Svetovna nogometna zveza (FIFA) je pohvalila katarsko pripravljenost in štadione, ki naj bi izpostavili arabsko tradicijo in kulturo. »Skupaj bomo izvedli najboljši turnir v zgodovini, tako na igriščih kot zunaj njih,« je ta teden dejal predsednik Fife Gianni Infantino.

Kritike na račun Katarja in Fife ne pojenjajo

Toda Fifa in Katar sta še vedno pod pritiskom borcev za človekove pravice, češ da naj bi ustrezno kompenzirala južnoazijske delavce, ki so umrli ali bili ranjeni v gradbeni vročici, odkar je Katar leta 2010 dobil organizacijo SP. »Po prvenstvu te problematike ne bo več v ospredju. Težko je praznovati na teh tekmah, če veš, da družine prizadetih niso dobile ničesar,« je med drugim povedala Rothna Begum iz skupine Human Rights Watch.

V Katarju trdijo, da je večina kritik neupravičenih, češ da so reforme v zadnjih petih letih pomagale na tisoče delavcem v državi. Katarski časniki so tudi obtožili »konspirativne« evropske medije zaradi kritik glede pravic dela in gibanja LGBTQ.

Katar je ena od 70 držav, kjer je homoseksualnost kriminalizirana. A odgovorni v državi trdijo, da so vsi dobrodošli. Reiche je dejal, da je Katar ena redkih držav od omenjene sedemdeseterice, kjer homoseksualnost ni preganjana. Ob tem je dodal, da bo čas pokazal, ali bo sledil vzoru Singapurja, ki je dekriminaliziral poroke istospolnih.

Dvomi o domači vrsti, favoriti Brazilci

Stran od vseh teh težav in kritik pa se ozračje pred SP v Katarju segreva. Tam poudarjajo, da se bodo obiskovalci zabavali v državi. Domači navijači medtem živčno spremljajo, v kakšni formi bo domača vrsta. Po tolikšnem zapravljanju mnogi računajo vsaj na to, da bi se Katar prebil v izločilne boje.

Toda azijski prvak je na Fifini lestvici najnižje od tekmecev v skupini, v kateri so še Nizozemska, Senegal in Ekvador. Peru in Čile sicer na mednarodnem športnem razsodišču v Lozani izpodbijata nastop Ekvadorcev na mundialu zaradi tega, ker je zanj igral Byron Castillo, ki naj bi bil rojen v Kolumbiji in tako ne bi imel pravice nastopa. Po poročanju Reutersa naj bi bilo zaslišanje 4. in 5. novembra.

Kakor koli; zmaga na uvodni tekmi proti Ekvadorcem je tako rekoč nujna za izpolnitev želja. Nekdanji selektor Katarja Philippe Troussier pravi, da so možnosti 50-odstotne.

»Težko bo,« pa je ocenil nekdanji trener Al Gharafe Christian Gourcuff, ki je poudaril, da so v priprave nacionalne vrste vložili izjemna sredstva. A verjame, da z izjemo napadalca Akrama Afifa Katar nima pravega reprezentančnega materiala. In to naj bi mu preprečilo izpolnitev cilja.

Na drugi strani je kar nekaj moštev, ki jim tega reprezentančnega materiala ne primanjkuje. Glede na stavnice in tudi besede poznavalcev najmanj Brazilcem, ki so prvi kandidati za osvojitev naslova prvaka, njim najbližje pa so postavili Francijo, Anglijo, Argentino in Španijo, medtem ko nekako v drugi razred izzivalcev sodijo Nemčija, Nizozemska, Portugalska in Belgija.

Na drugi strani imajo po stavniških merilih od Katarja najmanj možnosti za lovoriko Tunizija, Iran, Kostarika in Savdska Arabija.