Šef španske lige: Messijev odhod ni prav nič škodoval financam

Javier Tebas, predsednik LaLige, ki bdi nad prvo- in drugoligaškim tekmovanjem v Španiji, je dejal, da je imela selitev Lionela Messija iz Barcelone v Paris Saint-Germain »ničen« finančni vpliv na bančni račun LaLige. Špansko prvenstvo je, vsaj kar se tiče največjih zvezdnikov, nekoč računalo tudi na Cristiana Ronalda in Neymarja, najprej je leta 2017 odšel Brazilec (ravno tako v PSG), medtem ko je Ronaldo leto kasneje pristal pri Juventusu. Njegov klubski soigralec Gareth Bale, nesojeni naslednik Portugalca in naslednji veliki zvezdnik LaLige, se je medtem povsem izgubil in po povratku s posoje pri Tottenhamu tudi v tej sezoni zbral prgišče minut v dresu madridskega Reala.

»Če je Messijev odhod vplival negativno na finance? Ne, prav nič. Odhod zvezde ali dveh, tako kot se je bilo to v primeru Ronalda, na nas nima vpliva. Poglejte – Cristiano serie A ni prinesel rasti,« je dejal Tebas, navijač madridskega Reala, ki je še pred nekaj meseci govoril o »bolečem« slovesu Messija. A zdaj pravi, da je španska liga dovolj finančno trdna, da prenese tudi tovrstne udarce.

»Podpisali smo osemletno pogodbo z ESPN glede prodaje TV-pravic. Mislite, da vedo, kdo bo v prvenstvu igral čez osem let? Tega ne vedo oni niti kdorkoli drug. A vedo, da je naša liga finančno trdna in da bodo v njej vedno igrali dobri igralci,« je še dodal Tebas.