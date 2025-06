Selektor ni pozabil tragedije v Nemčiji

Tragičen dogodek s šole v Gradcu, ko strelskega napada nekdanjega dijaka ni preživelo 10 ljudi, učiteljica in devet najstnikov, je močno odmeval po vsem svetu, najbolj je – razumljivo – pretresel Avstrijo. In tako tudi nogometne reprezentante te dežele, ki so na dan tragedije gostovali v San Marinu. Gladka zmaga s 4:0 je bila tokrat ob tragediji v domovini drugotnega pomena.

»Zelo težko je bilo igrati to tekmo, tik pred našim dopoldanskim sestankom smo izvedeli za grozno novico,« je po koncu tekme dejal uspešen avstrijski selektor Ralf Rangnick in se v hipu spomnil podobno žalostne zgodbe iz svoje nemške domovine: »Težko je najti besede, ko tako mladi ljudje sklenejo svojo življenjsko pot. Pa še toliko let so imeli pred seboj ... Takoj sem se spomnil na marec 2009, ko je bilo podobno streljanje v Winnendenu, 10 kilometrov od mojega domačega kraja,« je z drhtečim glasom govoril 66-letni strokovnjak. V omenjenem mestu na jugozahodu Nemčije je takrat med strelskim napadom 17-letnika na šoli izgubilo življenje 16 ljudi.