Streljanje na gimnaziji v Gradcu: Najmanj devet smrtnih žrtev, več ranjenih

Iz avstrijskega Gradca poročajo o streljanju na gimnaziji Bundes-Oberstufenrealgymnasium Dreierschützengasse. Policija je povedala, da je bilo iz notranjosti šole slišati strele. Poročajo o najmanj devetih smrtnih žrtvah in več ranjenih, med njimi so tako učenci kot učitelji. Graška županija Elke Kahr (KPÖ) je za agencijo APA potrdila, da je devet smrtnih žrtev, med njimi sedem dijakov.

Po besedah graške županje gre za grozovito tragedijo. Sama je bila v času napada na kraju dogodka, je povedala za APA. Pri tem je pozvala, naj pouk v prihodnjih dneh poteka normalno, a naj ne bo v ospredju učna snov. »To tragedijo, napad, je treba najprej predelati. Za to potrebujemo čas.«

Po navedbah policije je za napad odgovoren domnevno dijak šole Borg Dreierschützengasse, navaja portal steimermark.orf.at. Storilec si je po besedah tiskovnega predstavnika policije Fritza Grundniga verjetno sodil sam. Mediji pišejo, da si je sodil na stranišču šole.

FOTO: Erwin Scheriau/AFP

Šolsko stavbo so evakuirali, na kraju pa je več policijskih enot in specialnih enot Cobra. Obsežna policijska operacija, ki se je začela okoli 10. ure, še poteka, na kraj so napotili tudi helikopter. Javnost pozivajo, naj upošteva navodila policistov, navaja BBC.

Graški policisti so sicer obvestili, da so zavarovali kraj dogodka in da ni nadaljnje nevarnosti, piše Guardian.

Evakuacija šolskega poslopja se je končala okoli 11.30. Dijake in učitelje so začasno namestili v dvorano Helmut-List. Starše prosijo, naj se zaradi nadaljnjih informacij in pomoči zglasijo na stadionu ASKÖ v Gradcu Eggenbergu, kjer je vzpostavljena tudi krizna interventna skupina.

Policija poziva prebivalce, naj se izogibajo območju okoli šole in upoštevajo navodila varnostnih sil. Notranji minister Gerhard Karner (ÖVP) se je v dopoldanskem času odpravil na kraj dogodka.

FOTO: Erwin Scheriau/AFP

Avstrijski Kronen Zeitung je zapisal, kot ga povzema Guardian, da se je incident zgodil tik pred deseto obletnico napada v Gradcu leta 2015, »ki se ga mnogi prebivalci Gradca še danes spominjajo«, v katerem so umrli trije ljudje, 36 pa je bilo ranjenih. Trenutno nič ne kaže, da bi bila napada povezana.