Šeško rdeče bike popeljal v polfinale pokala

Nogometaši Leipziga so imeli v četrtfinalu nemškega pokala zahtevnega tekmeca, nasproti jim je stal Wolfsburg. Za zmago z 1:0 je zadostoval zadetek slovenskega zvezdnika Benjamina Šeška v 69. minuti.

V prvem polčasu je Šeško po podaji slovenskega nogometaša Kevina Kampla, ki je začel akcijo, v kazenskem prostoru našel Loïsa Opendo, a je Belgijec zgrešil okvir vrat. Drugi polčas so bolje začeli nogometaši Wolfsburga. Šeška in soigralce sta pred zadetkom zaostankom rešila prečka in izvrstna obramba vratarja Maartena Vandevoordta.

Enaindvajsetletni slovenski reprezentant bi lahko rdeče bike v vodstvo popeljal po predložku Davida Rauma, a je z glavo meril mimo gola. Nato pa je v 69. minuti uspešno izvedel kazenski strel, ki ga je tudi sam priigral, tako da je gostujočega vratarja Mariusa Müllerja poslal v eno, žogo pa v drugo smer.

Prednost bi lahko pred koncem tekme še povečal, ko se je sam znašel pred Müllerjem, a je bil takrat Nemec uspešnejši. V polfinalu nemškega pokala bodo zaigrali tudi Bayer Leverkusen, Stuttgart in tretjeligaš Arminia Bielefeld.