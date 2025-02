Nov adut v bundesligi: Kvalitete je tudi v Sloveniji dovolj

V nadaljevanju preberite:

V elitni nemški nogometni ligi Benjamin Šeško in Kevin Kampl nista več edina slovenska predstavnika, od konca decembra barve Kiela brani tudi David Zec. Slovenski reprezentant si je prestop v bundesligo priboril z dobrimi igrami v Celju, na severu Nemčije se je takoj zasidral v elitni enajsterici, dvakrat je tudi že zatresel mrežo. Občutek v bundesligi je odličen, kot bi vsak vikend igral evropske tekme, s prilagajanjem na novo okolje pa 25-letnik ni imel težav.

Kako je prišlo do prestopa v Nemčijo?

Cela zgodba se je odvila zelo hitro, trajalo je pet, šest dni od prvega stika do zaključenega prestopa. Sredi decembra me je kontaktiral agent in me vprašal, če bi me zanimal prestop v Kiel, seveda nisem potreboval veliko razmisleka in sem prižgal zeleno luč, da se začnejo pogovarjati s klubom. Ob tej priložnosti bi se rad še enkrat zahvalil Celju za maksimalno korektnost, niso me ovirali, hitro so se dogovorili o vseh podrobnostih, tako da je trajalo manj kot teden dni, da sem postal igralec Kiela.

Ste si želeli odhoda v tujino že v zimskem prestopnem roku?

Zagotovo sem si želel priložnosti v tujini, nisem pa pričakoval, da se bo prestop zgodil že zdaj pozimi. Prišla je odlična ponudba in nisem dvakrat razmišljal o tem, ali naj jo sprejmem.

Naredili ste velik karierni korak naprej. Kakšni so prvi vtisi o nogometu v bundesligi?

Glavna razlika do slovenskega nogometa je v tempu igre, vse je dvakrat ali trikrat hitrejše kot v naši ligi. Kvalitete imamo tudi v slovenski ligi dovolj, v tempu pa je velika razlika, vse se odvija hitreje, igrišče je boljše, žoga je hitrejša in potem je vse lažje.