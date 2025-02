Šeško je od vikenda pričakoval več, bo uspešnejši Zec?

Nogometaši Leipziga so se na uvodni tekmi 22. kroga nemškega prvenstva v Augsburgu razšli brez golov. Po sedmem remiju so s 37 točkami zadržali četrto mesto na razpredelnici. Na vrhu je Bayern s 54 točkami, drugouvrščeni Bayer ima pred sobotnim medsebojnim dvobojem v Leverkusnu osem, tretjeuvrščeni Eintracht pa 15 točk manj od zasedbe iz Münchna.

Slovenska nogometaša Benjamin Šeško in Kevin Kampl sta bila na Bavarskem v uvodni postavi gostujoče zasedbe iz Leipziga, ki je imela v prvem polčasu izrazito premoč na igrišču (v odstotkih 66:34), a tega ni izkoristila.

Varovanci gostujočega trenerja Marca Roseja v drugi polovici tekme niso uspeli streti odpora trdovratnih nogometašev iz Augsburga, ki so prav tako imeli nekaj zrelih priložnosti za zmago proti papirnatim favoritom iz Leipziga.

»V Augsburg nismo prišli, da bi osvojili točko, zato jasno ne moremo biti zadovoljni. Lahko nas tolaži le dejstvo, da nismo prejeli zadetka,« je bil razočaran branilec David Raum. Kampl je igral do 70., Šeško pa do 82. minute.

Davida Zeca čaka težko gostovanje v Frankfurtu. FOTO: Leonhard Simon/Reuters

Druge tekme 22. kroga bodo na sporedu konec tedna, ko bo na veliko sceno stopil tudi tretji slovenski nogometaš v bundesligi David Zec v vrstah Holstein Kiela.

Sobotni pari so Bochum - Borussia Dortmund, St. Pauli - Freiburg, Stuttgart - Wolfsburg, Union Berlin - Borussia Mönchengladbach (vse 15.30) in Bayer Leverkusen - Bayern München (18.30), nedeljski pa Werder Bremen - Hoffenheim (15.30), Eintracht Frankfurt - Holstein Kiel (17.30) in Heidenheim - Mainz (19.30).

