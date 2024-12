Šeško in Kampl bosta reševala krizo v sredo

Nogometaši Leipziga so zašli v eno najhujših kriz zadnjih let, tega ne more preprečiti niti udarni napadalec slovenske reprezentance Benjamin Šeško. Rdeči biki so v zadnjih šestih tekmah ustvarili mizerno bilanco 0-1-6, konec tedna so na svojem štadionu visoko izgubili z Wolfsburgom z 1:5.

Naslednji tekmec ne bo nič lažji

Kevin Kampl in Šeško sta začela dvoboj v udarni enajsterici trenerja Marca Roseja, prav Wolfsburg naj bi bil tekmec po meri Leipziga, da bi ta zasukal krivuljo uspehov navzgor. Vsaj tako so menili nemški komentatorji in izpostavili Šeškove dobre izkušnje s tem klubom, toda očitno so se ušteli.

FOTO: Delo

Leipzig je odpisan v ligi prvakov, v kateri ima po petih kolih bilanco 0-0-5 in kotira na dnu, tudi v bundesligi drsi navzdol in je nad vodo (4. mesto) le zaradi odličnega štarta v nemško sezono. Kampl in Šeško sta – podobno kot soigralci – za zadnjo tekmo prejela oceni 5 (najslabša ocena v Nemčiji), biki, predvsem trener Rose (športni direktor kluba je odšel v Salzburg), pa bodo reševali svojo kožo v sredini (20.45) tekmi osmine finala proti Eintrachtu, drugouvrščeni ekipi bundeslige.