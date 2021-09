Šeško počaščen po ovacijah s tribun: To je bilo zame veliko doživetje

Malo tudi v šoku

Stojanović (na fotografiji) se veseli prvenca v dresu z državnim grbom. FOTO: Voranc Vogel

Stojanović: Imeli smo nekaj sreče

je z bojevitim pristopom hitro prepričal slovenske navijače, ki se jim je prvič v dresu članske izbrane vrste sicer predstavil že na poletnih prijateljskih tekmah v Kopru in Skopju. Selektorje vzhajajočega zvezdnika evropskega nogometa proti Slovaški poslal v ogenj od prve minute za njegov (uradni) debi v barvah Slovenije, ki bi se kmalu razpletel tudi s prvim zadetkom.Šeško mu je bil najbližje v zaključku prvega polčasa, ko bi njegov predložek kmalu prelisičil slovaškega vratarja, ki je žogo uspel ustaviti ob stičišču vratnice in prečke. Šeško je odbito žogo nato podal v sredino do, še enega uradnega debitanta v prvi postavi Slovenije, a se nekdanji član Domžal in Maribora ni izkazal z zaključkom. Nasploh skupaj s Šeškom ni imel veliko prostora, komaj 18-letni član Salzburga pa je bil za prikazano borbenot nagrajen z ovacijami navijačev v drugem polčasu, ko se je za žogo ob črti golavta pomeril z veliko izkušenejšim»Tako bom rekel ... Sama igra je bila napeta, vseskozi je potekala z ene na drugo stran. Borili smo se do konca in imeli tudi možnosti. Žal ene priložnosti, ki je bila res velika, nismo izkoristili, ampak zdaj bomo dali glavo gor in šli v novo tekmo. Ampak tekma je bila dobra,« je v prvi izjavi po tekmi za Šport TV povedal Šeško.»Ovacije? Ko doživiš to, ko ti navijači vzklikajo 'Benjamin Šeško', ti to da energijo za naprej, da pokažeš še več, več in več. Da pokažeš še več, kot lahko. To je bilo zame res veliko doživetje. Malo sem bil v šoku, da so govorili moje ime. Res ne morem opisati, 'top' je bilo. Proti Malti se bomo borili do konca, borili se bomo z vsem, kar imamo, in gremo na zmago,« je še povedal nekdanji član Krškega in Domžal, ki bi z morebitnim zadetkom po tem, ko je že podrl starostni rekord kot najmlajši debitant na tekmah slovenske članske reprezentance, postal tudi najmlajši strelec reprezentance vseh časov.Slovaki so v trdem obračunu z malo priložnostmi povedli s prvim strelom na tekmi, žogo je po natančnem predložkuv 32. minuti z glavo mimopospravil. Že v enem naslednjih napadov je Oblaka po strelurešila vratnica, po zapravljeni priložnosti Mlakarja pa so naši nogometaši vendarle uspeli izenačiti, ko je po krasni podajis strelom v bližnji kot zadelin se razveselil svojega prvega gola v članski konkurenci. Slovaki so v drugem polčasu še enkrat zatresli okvir domačih vrat, tokrat je z glavo po kotu poskušal Škriniar, kaj več od strela, ki je po odličnem posredovanju Rodaka zatresel zunanji del mreže, pa si Kekovi varovanci niso pripravili.»Mislim, da smo danes res pokazali dobro igro, borbenost in mislim, da mora biti tako vsako tekmo, če ne še celo bolje,« je za Šport TV povedal Stojanović. »Mislim, da smo bili danes celo boljši nasprotnik, držali smo žogo in imeli par priložnosti, ki bi jih lahko bolje izkoristili. Na žalost smo tudi prvi polčas iz njihovega nekakšnega protinapada dobili zadetek. Drugi polčas lahko tudi rečem, da smo imeli nekaj sreče s tisto prečko. Ampak ne moremo biti zadovoljni s točko, želeli smo vse tri, da bi bili seveda še naprej vključeni v borbo. A poudarjam, da smo tukaj, dokler so možnosti, moramo zdaj razmišljati o drugi tekmi, zmagati in to je to,« je nadaljeval novi član italijanskega prvoligaša Empolija.»Tista njihova prečka je bila precej blizu, če bi tisto zadeli, bi šla tekma gotovo na drugo stran. A tudi, če bi mi dali gol, bi z našo borbenostjo pripeljali tekmo do konca. Škoda – mislim, da smo si zaslužili več, a gremo naprej. Še enkrat več smo pokazali, da lahko odigramo dobro in smo videti dobro. Mislim, da moramo tako iz tekme v tekmo,« je dodal Stojanović.Nekdanjega člana zagrebškega Dinama pred povratkom na splitski štadion večnega Dinamovega rivala Hajduka čaka še ena preizkušnja na ljubljanski zelenici. Malta je z visoko zmago nad Ciprom (3:0) poskrbela, da so moštva v skupini H zdaj nagnetena v razliko vsega treh točk.»Vsi, ki igramo nogomet, vemo, da danes ni nobene lahke tekme. Danes vsi igrajo nogomet, vsi se borijo in gotovo nas čaka težka tekma, a upam, da bomo še enkrat pokazali takšno igro kot danes, če ne še boljšo, in zmagali pred našimi navijači, ker si to res zaslužijo,« je sklenil Stojanović.