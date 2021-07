Šeško pred naslednjim korakom pripravljen na garanje

Prvotna pogodba bi se 18-letnemu slovenskemu talentu Benjaminu Šešku iztekla prihodnje leto, avstrijski mediji pa poročajo, da je napadalec že podpisal pogodbo do leta 2026. Kar 192 cm visoki Šeško, ki se je v Avstrijo preselil pred dvema letoma iz Domžal, je v zadnjih dveh sezonah igral za drugoligaša Liefering, kjer se kalijo Salzburgovi mladi upi.



Z Lieferingom je Šeško lani osvojil drugo mesto, na 29 tekmah pa je dosegel 21 golov in poslal predložke za šest golov. Svojo prvo priložnost je dobil tudi v prvi ligi, kjer je zaigral na tekmi med Red Bull Salzburgom in Hartbergom.



»Vesel sem zaupanja, ki ga imajo vame v klubu. Pretekli dve leti sta bili zame zelo pomembni, saj sem se navajal na profesionalno raven igre. Zdaj bi rad storil naslednji korak, a vem, da bom moral za to še zelo garati,« so v klubu povzeli mladega slovenskega nogometaša.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: