Šeško se že veseli lovorike

Nogometaši Salzburga, za katerega igra tudi slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško, so še devetič zapovrstjo osvojili naslov avstrijskih prvakov. Salzburžani so lovorike začeli nizati v sezoni 2013/14, skupno pa so prišli že do 13. zvezdice. Letos so si naslov državnih prvakov zagotovili v 28. kolu, potem ko so s 5:0 odpravili dunajsko Austrio.

Šeško je v igro vstopil v 64. minuti, med strelce pa se ni vpisal. Veliki up slovenskega nogometa je imel v tej sezoni številne težave s poškodbami, zaradi česar je izpustil skoraj tretjino dvobojev v avstrijskem prvenstvu. Na 20 tekmah je dosegel štiri gole in prispeval še tri podaje.

Varovanci nemškega trenerja Matthiasa Jaissleja imajo na lestvici lige za prvaka 45 točk, petnajst več od graškega Sturma, ki zaradi slabšega izkupička na medsebojnih tekmah na zadnjih petih tekmah ne more več prehiteti moštva s Solnograškega.