Šeško v nekdanjem domu Kavtičnika in Zarabca

Na vrsti je nov zanmiv evropski nogometni vikend. Benjamin Šeško in soigralci so po nizu slabih predstav vrnili vsaj malo miru v Leipzig z zmago v Frankfurtu. Po čem precej bolj slovi Kiel, današnje prizorišče gostovanja nogometašev Leipziga? Kaj je doživel nizozemski Šeškov soigralec? Zakaj ni na igrišču Kevina Kampla? in kakšni nedelja in sreda sta pred Janom Oblakom?