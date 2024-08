Mariborčani v novo poglavje za domači naslov

Sinočnji derbi z dna lestvice v Lendavi, ki so ga po zaostanku z 0:2 dobili nogometaši Nafte s 5:2 (Zsombor Kalnoki-Kis 43., Hristian Georgievski 45., 48., Szabolcs Szalay 59., Milan Klausz 65.; Mario Krstovski 2., Kristijan Tojčić 21. avt.), je bil uvodni v 7. kolo 1. SNL, v katerem sta v ospredju evropska zmagovalca. Olimpija bo gostila Muro, Celje bo gostovalo v Kopru. Sobočani in Koprčani bodo težko ujeli boljši termin za presenečenje, potem ko so se Ljubljančani in Celjani čustveno izpraznili. Toda velja računati tudi na drugo stran evropskega uspeha, da bi zmagovalci dobili zalet. To še posebej velja za prvake, ki so hodili po robu, a ujeli »jack-pot«.

1. SNL 7. kolo

Bravo proti Radomljam še ne namerava prepustiti vodilnega položaja, v Ljudskem vrtu se začenja nova sezona za vijolične.

Evropa je preteklost, realnost je domača fronta, na kateri se ponuja lepa priložnost, da jeseni izkoristijo naporen ritem Ljubljančanov in Celjanov. Zanimivo bo videti, s kom, kam in kako bo Ante Šimundža vodil moštvo po napovedanem prevzemu turškega šovbiznismena Acuna Ilicalija. Novo poglavje bodo Mariborčani začeli brez prvega strelca Arnela Jakupovića, ki je prestopil k Osijeku. Olimpijo pa je zapustil Nemanja Motika, ki bo kot posojen igralec igral v drugi nemški ligi za Greuther Fürth.