Simeonejev cilj opravičuje sredstva, vratarji nagradili Real Madrid

Kako je ocenil razplet prvih tekem četrtfinala lige prvakov Primož Gliha, nekdanji napadalec slovenske reprezentance in pozneje trener ter selektor ekipe U-21? Diego Simeone bo moral na povratni tekmi spremeniti miselnost Atletica kot tudi njegov DNK. To neizogibno prinaša s seboj tveganje za Špance in vodo na mlin moštva, ki ga vodi trener Pep Guardiola. Gliha je izpostavil še en dejavnik (ne)uspeha. Letošnjo končnico lige prvakov so zaznamovale usodne napake vratarjev, ki so vrnile v igro Real Madrid. Več v tekstu.