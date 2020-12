Simon Rožman uspešno prestal izziv leta 2020

Slovenski strokovnjak je zelo priljubljen tudi pri Armadi, znani navijaški skupini prvoligaša s Kvarnerja. Foto Jože Suhadolnik/Delo

Slovenski nogometni strokovnjak, ki pri svojih 37 letih še vedno mlademu trenerskemu valu,se je podpisal pod uspešno leto 2020. Pa je bilo to vse prej kot preprosto. Lotil se je namreč visokih ciljev pri Rijeki, ambicioznem hrvaškem klubu iz nogometu zapriseženega okolja, kot Slovenec je užival ugled tudi zaradi izjemnih dosežkov pri klubu rojakatoda ob tem so sledila še posebej visoka pričakovanja. Pritiska v Domžalah, kjer se je uspešno uveljaval na trenerski klopi pred prihodom na Kvarner, pač ne kaže primerjati z občutno višjim na hrvaški nogometni sceni, zlasti denimo na Reki. Povrh je udarila na plano še pandemija koronavirusa, kot pred vsako sezono zaradi lažjega poslovanja kluba pa je bilo na Rujevici nekaj sprememb z igralskim kadrom.»Sezono naj bi začeli kot eni od najbolj izkušenih v hrvaškem prvenstvu, zdaj pa smo med najmlajšimi,« je v novoletnem pogovoru za Novi list, reški dnevni časnik, poudaril Rožman, ki se bo prav posebnega leta spominjal tako po osvojeni lovoriki v pokalnem tekmovanju kot tudi uvrstitvi v skupinski del evropske lige. Na poti v pisano evropsko jesen se je Rožmanovo moštvo veselilo zmage pri favoriziranem Kobenhavnu, nato pa je v ostri konkurenci Napolija, Real Sociedada in Alkmaarja osvojilo 4 točke ter večinoma igralo zelo konkurenčno.»Čudovito je, da smo pri klubu nadaljevali tradicijo lovorik, obenem pa je bila evropska liga tudi zame prav posebna izkušnja. Doslej sem namreč zbral kakšnih 20 kvalifikacijskih tekem, skupinski del pa vendarle pripada povsem drugi zgodbi. Ni bilo lahko, toda pokazali smo, da ima NK Rijeka spet svetlo prihodnost,« je povedal trener, v čigar moštvu je tudi slovenski reprezentantPodobno kot nekoč Kek pa se je tudi Rožman že dobro privadil na novo okolje. Pravi, da sicer zelo redko vstopi v kakšen bife, uživa pa z družino ob sprehodih po Opatiji, Korzu, osrednji peš coni na Reki, ali pa izletu h graščini na Trsatu, t. i. Trsatski Gradini, nad mestnim središčem. »Z družino se trudimo kar najbolje spoznati utrip mesta in regije. Obenem potrebujem svoj mir, zato ne obiskujem kavarn. Obenem pa opažam raven kulture ljudi, so prijazni, nikdar se mi ni težko ustaviti zavoljo kakšne skupne fotografije,« je še dejal trener hrvaških pokalnih zmagovalcev ter čertrtouvrščenega moštva v ligi s po tremi tekmami manj od vodilnega Dinama ter tretjeuvrščene Gorice, Osijek na 2. mestu pa je igral kar pet tekem več od Rožmanovega moštva.