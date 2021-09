Šimundža razkril, v čem se Mura ne razlikuje od madridskega Reala

Ante Šimundža, trener nogometašev Mure, ki bodo v današnjem uvodnem kolu novoustanovljene konferenčne lige (z začetkom ob 18.45) v mariborskem Ljudskem vrtu gostili igralce nizozemskega kluba Vitesse, je precej realno ocenil možnosti svojih varovancev proti »FC Hollywoodu ob reki Ren«. Na vprašanje enega od tujih novinarjev, komu pripisuje vlogo favoritov, je na včerajšnji tiskovni konferenci kot iz topa izstrelil, da so to po njegovem vsekakor gostje.

Vitesse je dal že več vrhunskih igralcev, med njimi tudi Roya Makaaya in Pierra van Hooijdonka. Pričakovanja njihovih navijačev so zagotovo večja kot pričakovanja naših, zato bodo pod večjim pritiskom.

Ante Šimundža

Ante Šimundža je dobro proučil Vitesse. FOTO: Blaž Samec/Delo

Horvat: Nimamo se česa bati

50.

rojstni dan bo Ante Šimundža praznoval čez dvanajst dni.

Po začudenju omenjenega nizozemskega predstavnika sedme sile in njegovem podvprašanju, zakaj večje možnosti za uspeh daje gostom, je 49-letni Mariborčan obrazložil svoje mnenje. »Vitesse, ki ima vsega spoštovanja vredno ekipo, ima v nasprotju z nami že izkušnje iz evropskih tekmovanj, poleg tega igra v močnejšem prvenstvu kot mi,« je Šimundža pojasnil, zakaj je vlogo favoritov prepustil »Nizozemcem« oziroma moštvu, ki ga sestavljajo nogometaši z vseh vetrov. V zadnjem kolu kvalifikacij proti Anderlechtu je bil namreč v začetni enajsterici zasedbe iz Arnhema le en Nizozemec. Zanimivo, da se je tudi, nemški trener na klopi Vitessa, (diplomatsko) izognil vlogi favorita; v manjši prednosti namreč vidi Muro.Šimundža je sicer dobro proučil tekmece. »Vitesse igra zelo agresivno in dinamično. Hitro poskuša priti v obrambno cono nasprotnika, trudijo se loviti izgubljene žoge in nato z bliskovitimi napadi ogroziti tekmečeva vrata,« je razložil trener črno-belih in pristavil, da nizozemsko moštvo sicer ni tako znano kot preostala nasprotnika v skupini G, Tottenham in Rennes, kljub temu pa ga v Sloveniji poznajo bolj kakor, denimo, Muro na Nizozemskem. »Vitesse je dal že več vrhunskih igralcev, med njimi tudiin. Pričakovanja njihovih navijačev so zagotovo večja kakor od naših, zato bodo pod večjim pritiskom kot mi,« je dal Šimundža vedeti, da se bodo lahko kot novinci ognjenega krsta v skupinskem delu katerega od evropskih tekmovanj lotili neobremenjeno.Na opazko, kako se spopada s kadrovskimi težavami, je odvrnil, da ima Mura na srečo možnost igrati različne sisteme. »Toda ključno bo, da se bomo držali zastavljenega načrta. Igro bomo poskušali čim bolj prilagoditi sebi, da bomo čim bolj nevarni tekmecem,« je poudaril domači strateg in pripomnil, da morajo njegovi izbranci začutiti, da so zdaj slovenski paradni konji v evropskih klubskih tekmovanjih.»Na to smo lahko ponosni, vesel bi bil, če bi na ta račun dobili kakšnega navijača več, verjamem pa, da bo celotna nogometna Slovenija dihala z nami,« si je zaželel Šimundža in ponovil, da sta zadnji zmagi v državnem prvenstvu nad Radomljami in Olimpijo njegovim varovancem zagotovo vlili določeno samozavest. »Vsak uspeh je dobrodošel. V tem se ne razlikujemo od madridskega Reala,« je še dejal izkušeni Mariborčan, ki bo – mimogrede – čez dvanajst dni upihnil 50. svečko na torti za rojstni dan.Kar zadeva napoved tekme, je bil na novinarski konferenci manj zadržan. »Pričakujem zelo težko tekmo, vendar pa se nimamo česa bati. Dali bomo vse od sebe in poskušali zmagati. Ocenjujem, da lahko že proti Vitessu osvojimo vse tri točke,« je presodil 22-letni Prekmurec in pribil, da vsak nogometaš sanja o tem, da bi zaigral v takšnem (skupinskem) tekmovanju. »To je tudi odlična odskočna deska,« je optimistično razpoložen Horvat.V drugi tekmi večera v skupini G bo Rennes gostil Tottenham (18.45).