Ponovili razpis za obnovo stožiške zelenice

Javni zavod Šport Ljubljana je objavil nov poziv za oddajo ponudb v okviru javnega naročila za prenovo nogometne zelenice na stadionu Stožice. Po dveh neuspelih postopkih izbire izvajalca so se odločili, da bodo iskanje najprimernejšega izvajalca ponovili, pri čemer želijo zagotoviti kakovostno in pravočasno izvedbo del.

Šport Ljubljana je prvotno načrtoval, da bi zelenico prenovili med 16. decembrom in 17. januarjem, ko na stadionu zaradi zimskega premora ni bilo predvidenih tekem. Vendar so v začetku decembra ocenili, da bi lahko neugodne vremenske razmere ogrozile pravočasno izvedbo del, kar bi vplivalo na nadaljevanje tekmovanj v Prvi ligi Telemach in evropski konferenčni ligi. Zato so sprejeli odločitev o prekinitvi javnega naročila brez izbire izvajalca.

»Po ponovnem razmisleku in spremljanju vremenskih razmer je naročnik ugotovil, da je glede na vremensko napoved prevelika negotovost, da bi lahko bila dela ustrezno izvedena v zahtevanem roku,« so zapisali v sklepu Športa Ljubljana.

V ponovljenem postopku, ki se je začel 27. novembra, sta se prijavili dve podjetji: družba Vilar s ponudbo v višini 1,47 milijona evrov in družba TGM Zupančič, ki bi dela opravila za 1,50 milijona evrov. Kljub temu je Šport Ljubljana obe ponudbi zavrnil in sprejel odločitev o ponovnem postopku izbire izvajalca.

Gre za prvo celovito prenovo nogometne zelenice od odprtja stadiona pred 14 leti. FOTO: Srdjan Zivulovic/Reuters

»V javnem zavodu si ne moremo in ne smemo privoščiti, da dela do začetka nadaljevanja tekmovanj ne bi bila končana ali da zaradi hitre izvedbe ne bi bila izvedena strokovno,« so dodali.

Gre za prvo celovito prenovo nogometne zelenice od odprtja stadiona pred 14 leti. Prenova bo zajemala obnovo celotne igralne površine, polaganje nove travnate ruše in vgradnjo sintetičnih vlaken v podlago, kar bo omogočilo večjo odpornost igrišča na vremenske razmere in obremenitve.

Pred objavo novega razpisa so pristojni pregledali projektno dokumentacijo, izvedli test ponikanja vode ter opravili izkope, da bi bolje razumeli stanje plasti nogometnega igrišča. »Z novim pozivom želimo zagotoviti, da bo izbrani izvajalec prenovo opravil strokovno in v predvidenem roku,« so še poudarili v Športu Ljubljana.