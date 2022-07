Nekoč strah in trepet tekmecev, sina je poimenoval po Messiju

Nekdanji italijanski nogometaš Antonio Cassano je danes dopolnil 40 let. Napadalec, ki je vzniknil v nekdanjem prvoligašu Bariju – klub z juga škornja je letos napredoval iz tretje v drugo ligo –, je veljal za enega najbolj nadarjenih nogometašev na svetu, prvič pa je opozoril nase evropsko javnost v majici Rome, kamor je prestopil iz Barija leta 2001. Rimljani so zanj odšteli tedaj vrtoglavih 60 milijard lir oziroma danes – če prezremo časovno vrednost denarja – 30 milijonov evrov, kar je bila rekordna odškodnina za najstnika.

Problematičen fant ni povsem unovčil svojega talenta

Cassano je nato igral za različne klube, Roma ga je leta 2006 prodala madridskemu Realu, v klubski karieri pa je zbral 514 tekem in 140 golov. Pogosto problematičen fant ni povsem unovčil svojega talenta in tehničnega znanja, saj se je večkrat sprl s trenerji, občasno tudi s soigralci. Oče dveh otrok – Christopherja in Lionela, slednji je dobil ime po Messiju – še danes komentira posamezne dogodke v svojem slogu.

Nazadnje je grajal vrnitev Romeluja Lukakuja v Inter (»Ko je odšel v Chelsea, je rekel, da odhaja v sanjski klub, zdaj, ko tam ni brcnil žoge, je Inter spet dober.«), podobno meni o možnosti, da bi se Romin plejmejker Nicolo Zaniolo preselil v Juventus: »Zakaj bi ga vzeli, po mojem mnenju ne premore ustrezne kakovosti.«