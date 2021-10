Sindikat nogometašev zavrnil zamisel Infantina in Fife

»Institucije sledijo le komercialnim interesom različnih tekmovanj«

Aleksander Čeferin med zadnjim evropskim prvenstvom. FOTO: Andreas Solaro/AFP



Poročilo Fife naj bi bilo javno predvidoma novembra

Gianni Infantino je dobil košarico nogometašev. FOTO: Rhona Wise/AFP

Mednarodni sindikat nogometašev Fifpro obžaluje »pomanjkanje globalne vizije« nogometnih institucij glede reforme koledarja, zlasti ob zamisli o dvoletnem svetovnem prvenstvu, je dejal generalni sekretar Fifproja,. Ta je na torkovi videokonferenci ostro obsodil razprave, »usmerjene v komercialne interese«.Baer-Hoffmann je ob robu predstavitve poročila o tem, s čimer se soočajo profesionalni nogometaši, pozval k »razumni in učinkoviti reformi«, da bi olajšali breme nogometašev in zmanjšali tveganje za poškodbe.»Večini nogometnih institucij primanjkuje globalne vizije in vodstva,« je dejal Baer-Hoffmann glede predloga Mednarodne nogometne zveze (Fifa) o svetovnem prvenstvu na vsake dve leti od leta 2028 dalje, ki mu ostro nasprotuje tudi Evropska nogometna zveza (Uefa) na čelu s predsednikom Aleksandrom Čeferinom »Pri predlogih, ne glede na to, ali so dobri, slabi ali grozni za nogomet, opažamo, da ni veliko razprav ali posvetovanj, ker institucije sledijo le komercialnim interesom različnih tekmovanj,« je nadaljeval generalni sekretar.»To vztrajno spodkopava naše možnosti za dosego razumne in učinkovite reforme. Res bi radi poskušali ločiti razpravo o koledarju in razpravo o tekmovanjih. Gre za dva ločena pogovora,« še menijo pri sindikatu.Razpravo o reformi mednarodnega koledarja in mundialu na vsaki dve leti je v zadnjih tednih oživil nekdanji trener Arsenalaki je vodja razvoja pri Fifi, slednjo vodi. Wenger načrtuje, da bi imeli od poletja 2025/26 izmenjaje svetovna in celinska prvenstva, kvalifikacije pa bi imeli skupaj oktobra ali oktobra in marca.Prepričan je, da to za igralce ne bi pomenilo dodatnih naporov, saj pravi, da bi tako opravili manj dolgih potovanj in bi imeli po poletnih turnirjih najmanj 25 dni počitka po reprezentančnih tekmah. Fifa bo predvidoma podrobno poročilo objavila novembra pred zasedanjem ob koncu leta.Idejo o nekakšnem nogometnem bienalu so ostro obsodili številni trenerji, igralci, predlogu nasprotujeta tudi Uefa in južnoameriška nogometna zveza (Conmebol), prav tako Evropska komisija, ki je podprla Čeferina, glas proti predlogu je dodalo tudi združenje profesionalnih nogometnih lig.Baer-Hoffmann je pojasnil, da se je Fifpro s Fifo na to temo sestal prvič šele prejšnji teden in dodal, da ideja o »zgoščevanju mednarodnih oken«, da bi zmanjšali potovanja in s tem utrujenost igralcev, ni slaba. Vendar za seboj potegne več slabih reči, tudi zaviranje razvoja nogometno »manjših držav«.