Skomina o derbiju: Dosodil bi enajstmetrovko za Hajduk

Večni derbiji so v vsakem nogometnem prvenstvu nekaj posebnega, dvoboji med Hajdukom in Dinamom pa sodijo med najbolj vroče. Za nedeljsko srečanje večnih tekmecev iz Splita in Zagreba je bil Poljud razprodan v manj kot štirih urah, domači gledalci so videli minimalno zmago belih z 1:0, tekmo je odločil 21-letni Niko Sigur.

Kot je pri derbijih v navadi, ni manjkalo niti spornih situacij, povezanih s sojenjem. V letošnji sezoni glavne tekme za Sportske novosti komentira nekdanji slovenski sodnik Damir Skomina, ki ni delil mnenja o najbolj sporni situaciji, prekršek nad Ivanom Rakitićem v 30. minuti je ocenil kot enajstmetrovko: »Bil je to zahteven položaj, takšnih si na derbijih kot sodnik ne želiš, saj je bila situacija mejna in jo lahko v nedogled analiziramo z obeh strani. Prav je, da je ostala odločitev, ki jo je sprejel sodnik na zelenici, čeprav bi se sam odločil drugače. Prišlo je do kontakta, res je, da je Rakitić tudi malo odigral, a bi sam najverjetneje dosodil enajstmetrovko.«

Skomina je še dodal, da se strinja tudi z rdečim kartonom za nogometaša Dinama Marka Roga, ki je nevarno štartal na Filipa Krovinovića in derbi zaključil v 88. minuti. Hajduk na lestvici vodi, imajo tri točke naskoka pred Rijeko in sedem pred zagrebškimi rivali.