Sladke skrbi Keka pred Norveško: Slovenci vse bolj blestijo v klubih

Slovenski nogometaši na tujem vse močneje opozarjajo nase selektorja Matjaža Keka in navijače. To je imenitno izhodišče za sobotno (18.00) nadaljevanje Uefine lige narodov, ko bo Slovenija v najbrž polnih Stožicah gostila Norveško. Dvoboj zadnje in vodilne ekipe v skupini B4 bo pravšnje merjenje moči za vse boljše slovenske legionarje – v Ljubljano namreč prihaja eden najboljših napadalcev na svetu Erling Haaland.

Preverite, kako močno so opozorili nase slovenski legionarji v Italiji, Avstriji, Španiji, Grčiji in drugod ter koliko minut so zbrali v prvem delu sezone. Položaj je zelo obetaven.