Slavko Vinčić bo delil pravico Eintrachtu in Rangersu

Slavko Vinčić bo sodil letošnjo finalno tekmo nogometne evropske lige med nemško ekipo Eintracht Frankfurt in škotsko zasedbo Glasgow Rangers, ki bo 18. maja v Sevilli. Njegova pomočnika bosta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, je sporočila Evropska nogometna zveza (Uefa). Dvainštiridesetletni Vinčić je od leta 2010 mednarodni sodnik, doslej je sodil devet tekem v elitni ligi prvakov, vključno z letošnjo povratno četrtfinalno tekmo med nemškim Bayernom iz Münchna in španskim Villarrealom.

Na finalni tekmi lige prvakov med španskim Realom iz Madrida in angleškim Liverpoolom, ki bo 28. maja v Parizu, bo pravico delil Francoz Clément Turpin, na finalni tekmi konferenčne lige med italijansko Romo in nizozemskim Feyenoordom, ta bo 25. maja v Tirani, pa Romun Istvan Kovacs.

Naj dodamo, da je nekdanji vrhunski slovenski sodnik Damir Skomina sodil finalno tekmo evropske lige leta 2017 med Ajaxom in Manchester Unitedom, dve leti pozneje je v finalu lige prvakov delil pravico Liverpoolu in Tottenhamu.