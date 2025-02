Slavko Vinčić je bil predober, da bi ujezil Joseja Mourinha

Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je v ponedeljek sodil največji turški derbi med Galatasarayem in Fenerbahčejem. Ta se je končal z 0:0, s čimer je Galatasaray na lestvici ostal šest točk pred svojim istanbulskim tekmecem. Kljub temu so dvoboj zaznamovale predvsem domnevne rasistične izjave gostujočega trenerja Joseja Mourinha.

Vinčić je turški derbi sodil po zahtevi obeh klubov po tujem sodniku, potem ko so se na sodniško organizacijo turškega nogometa zgrinjale kritike po številnih incidentih.

Na začetku tega meseca so denimo nogometaši zadnjeuvrščenega Adana Demirsporja zapustili igrišče, potem ko je sodnik dosodil sporno enajstmetrovko za Galatasaray, je v ponedeljek poročala britanska medijska hiša BBC.

Vinčić sicer velja za enega najboljših evropskih sodnikov, v minuli sezoni je denimo delil pravico tudi v finalu lige prvakov med Realom iz Madrida in Borussio Dortmund (2:0).

Na ponedeljkovi tekmi je imel slovenski sodnik precej dela predvsem ob koncu dvoboja, potem ko je od 85. minute do konca podelil kar pet rumenih kartonov, dva tudi zaradi nešportnega obnašanja.

Posebne policijske enote so imeli kar nekaj dela na štadionu Aly Samiyen. FOTO: Ozan Kose/AFP

Jose Mourinho dvigoval prah

Po tekmi je Galatasaray obtožil gostujočega trenerja Mourinha, da je proti igralcem domače ekipe izrekel več rasističnih opazk in znova žalil tudi turško sodniško organizacijo.

Iz vrst Galatasaraya so sporočili, da bodo uvedli pravni postopek zoper Mourinhove izjave, piše francoska tiskovna agencija AFP.

»Od začetka svojega delovanja v Turčiji je Jose Mourinho vztrajno poniževal turško ljudstvo,« so sprva zapisali v uradni izjavi.

»Danes so njegovi komentarji presegli vse meje in postali nehumana retorika, zato uradno izjavljamo, da nameravamo sprožiti kazenski postopek v zvezi z rasističnimi izjavami Joseja Mourinha. V skladu s predpisi bomo vložili tudi uradni pritožbi na Evropsko in Mednarodno nogometno zvezo,« so še dodali.

Iz Galatasaraya so nadalje sporočili, da bodo pazili tudi na stališče, ki ga bo pri tem zavzel Fenerbahče. Ta po njihovem mnenju zagovarja »zgledne moralne vrednote« v luči obsojanja vrednega ravnanja njihovega zvezdniškega trenerja.

Dvainšestdesetletni Mourinho, nekdanji trener številnih evropskih velikanov se na obtožbe še ni javno odzval.

Slavko Vinčić je imel šele v zadnjih petih minutah nekaj več dela. FOTO: Ozan Kose/AFP

V turškem prvenstvu igrajo štirje slovenski nogometaši. Na šestem mestu je z Göztepejem David Tijanić, na desetem mestu pa sta z Alanyasporjem Andraž Šporar in Jure Balkovec. Blaž Kramer in njegov Konyaspor zasedata 14. mesto med 19 klubi med elito.

Kramer je doslej na 20 tekmah zabil sedem golov in podelil še tri asistence, Tijanić pa je dosegel pet golov in šest asistenc po 22 odigranih tekmah.

Tudi Jure Balkovec se je na 19 tekmah po enkrat vpisal med strelce in podajalce, medtem ko je Šporar po nedavnem prihodu iz grškega Panathinaikosa za novi klub odigral dve tekmi in je še brez gola.