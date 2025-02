Strelski šov Mbappeja in njegovih nekdanjih soigralcev

Nogometaši madridskega Reala so v »play-offu« za nastop v osmini finala lige prvakov premagali zvezdnike Manchester Cityja s skupnim izidom 5:2. Na domačem štadionu so bili boljši s 3:1, glavni junak tekme pa je bil Kylian Mbappe s trojčkom golov.

Madridčani so v težko pričakovanem derbiju proti »meščanom« prevladovali od prve minute. Že takoj na začetku povratnega dvoboja so povišali prednost s prve tekme, ki so jo v Manchestru dobili s 3:2. Po podaji Raula Asencia je v četrti minuti hitro v prostor stekel Kylian Mbappe in s prefinjenim lobom premagal Edersona v Cityjevih vratih.

Francoski zvezdnik je nato zadel še drugič, potem ko je po podaji Rodryga na malem prostoru sijajno preigral svojega čuvaja in mirno zaključil mimo nemočnega Edersona. Tudi tretji zadetek Reala je bil delo Mbappeja, ki je v 62. minuti z natančnim strelom z levico premagal Edersona in postavil piko na i učinkovitemu večeru. Častni zadetek za Angleže je v sodnikovem dodatku dosegel Nico Gonzalez.

Nekaj skrbi je Realu povzročil rumeni karton Juda Bellinghama, zaradi česar bo angleški zvezdnik izpustil prvo tekmo osmine finala. To bo bodisi proti Atleticu bodisi proti Bayer Leverkusnu.

Nogometaši kluba PSG so zanesljivo opravili z Brestom. FOTO: Julien De Rosa/AFP

PSG se je znesel nad Brestom

Igralci kluba PSG v francoskem obračunu tudi na povratni tekmi niso imeli težav z Brestom. Na prvi tekmi so jih že v gosteh ugnali s 3:0, na drugi pa so se veselili zmage s kar 7:0 za skupnih 10:0. V prvem polčasu sta v polno zadela Bradley Barcola in Hviča Kvaračelija, v drugem pa so visoko skupno slavje potrdili Vitinha, Desire Doue, Nuno Mendes, Goncalo Ramos in Senny Mayulu. V osmini finala PSG čaka dvoboj bodisi proti Liverpoolu bodisi Barceloni.

Na povratni tekmi v Eindhovnu med PSV in Juventusom so igrali podaljšek, potem ko se je tudi druga tekma po 90 minutah končala z 2:1 za gostitelje. Prednost »stare dame« s prve tekme je v 53. minuti sicer izničil Ivan Perišić, nato pa je v 65. minuti slovenski sodnik Slavko Vinčić po ogledu posnetka ob zelenici priznal zadetek Timothyja Weaha. Podaljšek je z zadetkom v 74. minuti izsilil Ismael Saibari.

V njem so domači nogometaši kronali premoč v 98. minuti, ko je bil za veliko zmago na pravem mestu pred vrati osrednji branilec Ryan Flamingo.

Dortmundska Borussia se je po zmagi na prvi tekmi v Lizboni s 3:0 na povratni tekmi s Sportingom razšla brez zadetkov. Porurci so prevladovali tudi na svojem štadionu, na katerem so si pripravili številne lepe priložnosti, ki pa jih niso izkoristili. Za povrh je najboljši strelec prenovljene izvedbe lige prvakov Serhou Guirassy v 59. minuti zapravil še strel z bele pike in ostal brez 11. gola v sezoni.