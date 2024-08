Slovanovemu Ljubljančanu se nasmiha gala jesenski ples

Slovan iz Bratislave, za katerega igra tudi slovenski branilec Kenan Bajrić, je na prvi tekmi zadnjega kvalifikacijskega kola nogometne lige prvakov v gosteh z Midtjyllandom igral 1:1.

Bajrić je igral vso tekmo za Slovan, ki je povedel v 59. minuti, strelec je bil Cesar Blackman, 20 minut pozneje pa so Danci izenačili prek Edwarda Chilufye.

Sinoči so bile še tri tekme. Švicarski Young Boys je v Bernu gostil turški Galatasaray, gledalci so videli pet golov, od tega tri v gostujoči mreži. Joel Monteiro je dvakrat zadel v prvem polčasu za švicarsko vodstvo z 2:0, zatem je Michy Batshuayi v 66. in 72. minuti poskrbel za izenačenje, zmagoviti gol pa je domačim zagotovila uspešno izvedena enajstmetrovka Filipa Ugrinića v 86. minuti. Pred tem je bil pri gostih izključen Abdülkerim Bardakci.

Švedski Malmö je igral proti češki Sparti iz Prage in pred domačimi gledalci izgubil z 0:2. Čehom sta lepo prednost priigrala avtogol Jensa Strygerja Larsna v 30. minuti ter gol Mateja Ryneša v 88. minuti.

Dinamo iz Kijeva je v Lublinu izgubil proti avstrijskemu Salzburgu prav tako z 0:2. Za Avstrijce sta zadela Nene Dorgeles v 29. in Maurits Kjærgaard v 49. minuti z bele pike.

Že v torek so nogometaši Crvene zvezde na Norveškem izgubili proti ekipi Bodö/Glimt z 1:2. Slovenski reprezentant Timi Max Elšnik je igral celotno tekmo za srbske prvake, Vanja Drkušić, ki je pred kratkim prestopil iz ruskega Zenita, pa je tekmo spremljal na klopi za rezervne igralce.

Zagrebški Dinamo je doma premagal azerbajdžanski Qarabag s 3:0, francoski Lille pa je ugnal češko Slavio iz Prage z 2:0.

Povratne tekme bodo 27. in 28. avgusta.