Slovaška v Ljubljani brez treh poškodovanih

Ob podobnem času kot Matjaž Kek, torej pred torkovim kosilom in tako 8 dni pred tekmo, je tudi slovaški selektor Štefan Tarkovič objavil seznam reprezentantov za prihajajoči septembrski del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022. In prav prvi dan omenjenega meseca se bosta na štadionu Stožice v Ljubljani pomerili reprezentanci Slovenije in Slovaške.



Na Tarkovičevem seznamu sta dva novinca – vratar František Plach (Gliwice, Pol) in branilec Vernon de Marco (Slovan Bratislava) –, med stalnimi reprezentanti zadnjih let zaradi poškodb ni prvega slovaškega vratarja Martina Duibravke ter Tomaša Hubočana in Jana Greguša.



Seznam



Vratarji: Dušan Kuciak (Lechia Gdansk), Marek Rodak (Fulham), František Plach (Gliwice).



Branilci: Peter Pekarík (Hertha), Lubomír Šatka (Lech Poznaň), Martin Koscelník (Slovan Liberec), Milan Škriniar (Inter Milano), Martin Valjent (Mallorca), Vernon De Marco (Slovan Bratislava), David Hancko (Sparta Praga), Jakub Holubek (Gliwice)



Vezisti: Stanislav Lobotka (Napoli), Patrik Hrošovsky (Genk), Jakub Holubek (Gliwice), Juraj Kucka (Parma), Ondrej Duda (Köln), Róbert Mak (Ferencváros), Vladimír Weiss (Slovan Bratislava), Jakub Hromada (Slavia Praga), Tomaš Suslov (Groningen), Matuš Bero (Vitesse), Marek Hamšík (Trabzonspor), Erik Jirka (Real Oviedo).



Napadalci: Ivan Schranz (Slavia Praga), Robert Boženík (Feyenoord), Dávid Strelec (Slovan Bratislava).

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: