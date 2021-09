Še brez priložnosti in golov v Stožicah

Standings provided by SofaScore LiveScore

Selektorje močno prevetril začetno postavo v primerjavi z zadnjim neuspešnim gostovanjem v Nikoziji, saj sta priložnost od prve minute, med drugim, dobilainje v sredo zvečer moral odslužiti tekmo kazni zaradi kartonov, v prvi postavi pa ni bilo mesta niti zain, ki so proti Cipru vsi začeli v prvi postavi. Priložnost so tokrat dobiliin. Na tribune so se po dolgi odsotnosti z reprezentančnih tekem spet vrnili navijači, ki so jih naši fantje pogrešali tudi ob uvodni zmagi v teh kvalifikacijah proti Hrvaški, nato pa v gosteh izgubili z Rusijo in Ciprom.Slovenci so začeli podjetno in po predložkuje moral prvič posredovati rezervni slovaški vratar, ki je v gostujočih vratih zaradi okužbe z novim koronavirusom nadomeščal. Rodak ni bil preveč zanesljiv, je pa uspel žogo s pestjo izbiti pred postavnim Šeškom, ki je z Mlakarjem igral prvo uradno tekmo v dresu članske izbrane vrste. Kekovi fantje se niso zaleteli in na začetku potrpežljivo čakali tekmece ter jim prepustili posest. A z njo si udeleženci letošnjega evropskega prvenstva niso mogli kaj prida pomagati, žoga je prvič do nezaposlenega kapetanaprišla šele tik pred začetkom devete minute. Stojanović je ob izteku desete minute krenil v silovit prodor in nato v kazenskem prostoru trčil v, ki mu je pred obraz nastavil ramo, a se glavni sodnik Romunni oglasil.Slovenija se je s Slovaško nazadnje pomerila v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018, ko je doma oktobra 2016 zmagala z 1:0 z golom, v Trnavi pa septembra 2017 izgubila z 0:1. Sicer pa imajo Slovenci proti Slovakom še dve zmagi, dva neodločena izida in poraz.Slovenske nogometaše po tekmi s Slovaško v soboto v Stožicah čaka še obračun z Malto, 7. septembra pa še gostovanje pri Hrvaški v Splitu.Oblak; Stojanović, Blažič, Mevlja, Balkovec; Štulac, Zajc, Iličić, Lovrić, Mlakar; Šeško.Rodak; Pekarik, Šatka, Škriniar, Holubek; Lobotka, Hamšik, Kucka; Schranz, Weiss, Boženik.