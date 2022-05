Slovenci nad Švede in Srbe pričakovano s petimi topovi

V nadaljevanju preberite:

Slovenski selektor Matjaž Kek je razkril karte za poker tekem, ki čaka nogometno Slovenijo v zanimivi skupini Uefine lige narodov B4. Švedska (2. 6.), Srbija (5. in 12. 6.) in Norveška (9. 6.) so tekmeci po meri, ki bodo odgovorili na vprašanje, kako visoko lahko meri kader, s katerim bo junija računal Kek. Na seznamu je sedem igralcev, ki imajo v nogah več kot 30 tekem, in sedem igralcev, ki so igrali za Slovenijo manj kot 5 tekem, štirje pa so iz 1. SNL. Pogled na seznam je pričakovan.