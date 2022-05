Murska Sobota ali Ljubljana? Vem, kje bi pričakal prvaka jaz

V nadaljevanju preberite:

S slovenskim selektorjem Matjažem Kekom smo govorili o vrhuncu bojev za naslov najboljšega v 1. SNL. Matjaž Kek ve, kam bi odnesel pokal za prvaka sam, o tem, kam naj gre predsednik NZS Radenko Mijatović (v Mursko Soboto ali Ljubljano), pa je treba vprašati slednjega. Preberite, kaj meni o presenečenjih v ligi slovenski selektor in kako obravnava Maribor, Koper, Bravo, Muro, Radomlje in Olimpijo.

Matjaž Kek je odgovoril tudi na številna vprašanja o slovenski reprezentanci, ki jo med 2. in 12. junijem čakajo štiri tekme v Uefini ligi narodov, njeni tekmeci pa bodo Švedska, Srbija (2x) in Norveška. Kako so pripravljeni naši napadalci, kako bo izgledal seznam reprezentantov in kaj si misli Kek o izjavi, ki jo je nedavno podal trener Liverpoola Jürgen Klopp?