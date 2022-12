Se še spomnite nogometne evforije, ki je zajela Slovenijo leta 1999? Takrat si je naša reprezentanca po neverjetni povratni tekmi v okviru dodatnih kvalifikacijah na zasneženi zelenici v Ukrajini zagotovila vstopnico za evropsko prvenstvo na Nizozemskem in v Belgiji.

Oglejte si trenutek, ki se je za vedno vpisal v zgodovino slovenskega nogometa:

Izvrstni reprezentanti na čelu selektorja Srečka Katanca so takrat zakoličili novo poglavje v zgodovini slovenskega nogometa. Po zmagi za Bežigradom (2:1) so na odločilno tekmo v Kijevu odšli z golom prednosti. Končni remi je bil dovolj za sanjsko uvrstitev. Slovenija je tisti dan postala tudi nogometna velesila.

Na krilih izjemnih navijačev in navdušenja celotne Slovenije so naši fantje junija 2000 odpotovali na sever Evrope, kjer so odigrali tri pomembne tekme na prvenstvu. Ne samo po tekmovalnih nastopih, mnogi se tega prvenstva spominjajo predvsem po neverjetnem vzdušju tudi zunaj nogometnih zelenic. Veliko Slovencev je na ulicah Nizozemske in Belgije pokazalo pravi navijaški temperament. Ob spremljavi treh legend Vlada Kreslina, Zorana Predina in Petra Lovšina pa je večkrat glasno zadonela tudi pesem Slovenija gre naprej, ki je od takrat v naših srcih nekakšna himna slovenskega nogometa.

Je čas, da gre Slovenija znova naprej?

FOTO: Luka Vovk

Mlada generacija šampionov na lovu za nov uspeh

Vse je mogoče in zgodovina se lahko po 24 letih ponovi. Slovenski reprezentanti se bodo namreč marca podali na lov za novo nogometno pravljico.

23. marca bodo odigrali prvo izmed desetih tekem za kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki bo leta 2024 v Nemčiji. Žreb, ki je bil v začetku oktobra v Frankfurtu, je Slovencem določil pet nasprotnikov: Kazahstan, San Marino, Finsko, Dansko in Severno Irsko.

Popotnica pred začetkom kvalifikacij je več kot odlična: naši fantje so dokazali, da lahko v prihodnjih mesecih računamo, da nam bodo pričarali nove nepozabne trenutke. V zadnjih šestih tekmah so namreč odigrali odlično in brez poraza: osvojili so tri zmage in tri remije. Mlada generacija slovenskih nogometašev pod vodstvom Matjaža Keka tako z optimizmom čaka na pomlad in na prvovrsten spopad za nastop v Nemčiji. Še posebej se veselijo domačih tekem, kjer jih bo spodbujalo glasno in srčno navijaško občinstvo.

FOTO: Martin Metelko

V kvalifikacijah bo sicer nastopilo 53 reprezentanc, ki jih je žreb razvrstil v deset skupin – v sedem s po petimi ekipami in tri skupine s po šestimi.

Na EP se bosta uvrstili prvi dve reprezentanci v vsaki skupini, še tri pa prek Lige narodov marca 2024. Na prvenstvo je neposredno uvrščena le gostiteljica Nemčija.

Evropsko prvenstvo bo med 14. junijem in 14. julijem 2024 v 10 nemških mestih: Berlinu, Münchnu, Dortmundu, Gelsenkirchnu, Frankfurtu, Stuttgartu, Hamburgu, Düsseldorfu, Kölnu in Leipzigu.

Razpored tekem Slovenije v letu 2023 Četrtek, 23. marca, ob 16.00: KAZAHSTAN – SLOVENIJA Nedelja, 26. marca, ob 18.00: SLOVENIJA – SAN MARINO Petek, 16. junija, ob 20.45: FINSKA – SLOVENIJA Ponedeljek, 19. junija, ob 20.45: SLOVENIJA – DANSKA Četrtek, 7. septembra, ob 20.45: SLOVENIJA – SEVERNA IRSKA Nedelja, 10. septembra, ob 20.45: SAN MARINO – SLOVENIJA Sobota, 14. oktobra, ob 18.00: SLOVENIJA – FINSKA Torek, 17. oktobra, ob 20.45: SEVERNA IRSKA – SLOVENIJA Petek, 17. novembra, ob 20.45: DANSKA – SLOVENIJA Ponedeljek, 20. novembra, ob 20.45: SLOVENIJA – KAZAHSTAN

Navijajte za nov uspeh slovenskega nogometa

Čas je, da Slovenci po 24 letih spet tekmujemo na največjem evropskem tekmovanju. Vendar bo za uspeh nedvomno potrebna tudi glasna podpora zvestih navijačev. To je popotnica, ki bo Slovenijo popeljala spet, kamor spada – med evropsko nogometno elito.

FOTO: Luka Vovk

Zato ne čakajte in si že danes zagotovite posebne paketne vstopnice za vse domače tekme slovenske reprezentance v kvalifikacijah.

Predlagamo nakup paketnih vstopnic, saj je to kar 25 % ugodneje, kot če bi vsako vstopnico za domačo tekmo slovenske reprezentance plačali posebej.

Paketne vstopnice so v prodaji v dveh različnih kategorijah glede na položaj sedišča na stadionu:

Cene paketnih vstopnic znotraj 1. kategorije so 93,75 EUR za odrasle, 56,25 EUR za dijake, študente in upokojence ter 22,5 EUR za otroke do 14. leta starosti.

Cene paketnih vstopnic znotraj 2. kategorije so 75 EUR za odrasle, 45 EUR za dijake, študente in upokojence ter 26,25 EUR za otroke do 14. leta starosti.

Na voljo so tudi paketne vstopnice za BELI VIP: cena za odrasle znaša 300 EUR, za otroke do 14. leta starosti pa 150 EUR.

