Slovenija je Jugoslavija, zato je ni

Italija je bila kot prebujajoča se velesila v Rimu prepričljiva in tradicionalno domoljubna, Avstrija navdahnjena in motivirana, Hrvaška pa kot vselej z močnim nacionalnim nabojem in tudi že tekmovalno rutino, ki jo premorejo res le velike nogometne sile. Ali samozavestni narodi! Madžarskemu zanosu je za las zmanjkalo sreče, v seštevku vseh nogometnih veščin je bila Madžarska izjemno močna v glavi in srcu, a slabša v znanju.