Slovenija v tretjem bobnu žreba kvalifikacijskih skupin

Slovenija bo v tretjem kakovostnem bobnu z Ukrajino, Islandijo, Norveško, Irsko, Albanijo, Črno goro, Romunijo, Švedsko in Armenijo, so sporočili iz Evropske nogometne zveze (Uefa). V kvalifikacijski proces bo vstopilo 53 ekip. Uefa je sklenila, da se bo Nemčija kot gostiteljica turnirja samodejno uvrstila na evropsko prvenstvo 2024. Rusijo pa so izključili s tekmovanja zaradi agresije na Ukrajino.

Reprezentance so pred žrebom razporejene v šest kakovostnih bobnov na podlagi skupne lestvice lige narodov. Udeleženci zaključnega turnirja lige narodov Hrvaška, Španija, Italija in Nizozemska bodo uvrščeni v najvišji boben in nato izžrebani v skupine, v katerih je samo po pet ekip.

V prvem kakovostnem bobnu so Danska, Portugalska, Belgija, Madžarska, Švica in Poljska, v drugem Srbija, Francija, Avstrija, Češka, Anglija, Wales, Izrael, BiH, Škotska in Finska. V tretjem bobnu so Ukrajina, Islandija, Norveška, Slovenija, Irska, Albanija, Črna gora, Romunija, Švedska in Armenija. V četrtem kakovostnem bobnu so Gruzija, Grčija, Turčija, Kazahstan, Luksemburg, Azerbajdžan, Bolgarija, Ferski otoki, Severna Makedonija in Kosovo.

V eni skupini le po dve reprezentanci s potencialno ostrimi zimami

V petem bobnu bodo Slovaška, Severna Irska, Ciper, Belorusija, Litva, Gibraltar, Estonija, Latvija, Moldavija, Malta, v zadnjem, po kakovosti najšibkejšem bobnu, so Andora, San Marino in Lihtenštajn. Kvalifikacijske tekme za evropsko prvenstvo 2024 bodo na sporedu od marca do novembra 2023.

Uefa je navedla tudi izjeme pri žrebu, tako da Srbija ne bo mogla igrati s Kosovom, kot tudi BiH s Kosovom, v isti skupini pa ne morejo biti Armenija in Azerbajdžan, Belorusija in Ukrajina ter Španija in Gibraltar. Uefa je še navedla, da sta lahko v isti skupini največ dve reprezentanci s potencialno ostrimi zimami, in sicer Belorusija, Estonija, Ferski otoki, Finska, Islandija, Latvija, Litva in Norveška.

Zaradi velikih razdalj so določene tudi omejitve, ki zadevajo med seboj najbolj oddaljene ekipe. Azerbajdžan je lahko le v skupini z Gibraltarjem, Islandijo in Portugalsko. Islandija je lahko v skupini zgolj z Gruzijo, Izraelom, Armenijo ali Ciprom. Kazahstan bo lahko v skupini le z eno od naslednjih ekip, in sicer z Andoro, Walesom, Gibraltarjem, Anglijo, Islandijo, Malto, Portugalsko, Irsko, Severno Irsko, Ferskimi otoki, Francijo, Škotsko ali Španijo.