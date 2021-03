Kje boste lahko spremljali tekmo proti Hrvaški?

Prvi tekmec: Hrvaška, stadion Stožice, 24. marec

Slovenska nogometna reprezentanca marca začenja kvalifikacije za nastop na svetovnem prvenstvu 2022, ki ga bo gostil Katar. Varovanci Matjaža Keka začenjajo tekmovanje v strahovitem ritmu, saj kot prvi nasprotnik v Stožicah gostuje Hrvaška, sledita gostovanji v Rusiji in na Cipru.Z začetkom kvalifikacij za SP 2022 v Katarju je Slovenija dobila tudi nov televizijski dom – srce slovenskih navijačev bo odslej bilo pred televizijskimi zasloni na programih ŠPORT TV.Slovenski selektorje pred prvim dvobojem optimistično razpoložen, čeprav je tekmec drugouvrščena reprezentanca z zadnjega svetovnega prvenstva.Slovenskim asom na čelu z Janom Oblakom, Josipom Iličićem, Jasminom Kurtićem in drugimi bo v Stožicah nasproti stala zvezdniška zasedba naših južnih sosedov.Selektor »Vatrenih«bo imel v Ljubljani na voljo celoten arzenal hrvaške izbrane vrste. Dobitniku zlate žoge v letu 2018 Luki Modriću bodo v Ljubljani delali družbo Ivan Perišić, Marcelo Brozović (Inter) in Ante Rebić (AC Milan). Dvoboju s Hrvaško, ki bo na sporedu v sredo, 24. marca, ob 20.45, bosta sledila še dva dvoboja v spomladanskem delu kvalifikacij. Slovenska izbrana vrsta se bo dan po prvem dvoboju odpravila v Soči, kjer bo v nedeljo, 27. marca, na sporedu dvoboj z(ob 15.00). Zadnja postojanka tokratnega »okna« kvalifikacij bo Nikozija, kjer se bodo varovanci Matjaža Keka 30. marca udarili sV jesenskem delu kvalifikacij se bodo Slovenci, poleg že omenjenih nasprotnikov, pomerili še sNa športni televiziji se zavedajo pomembnosti novega izziva. Svojo programsko shemo, v kateri ogromno pozornosti posvečajo klubskemu nogometu, bodo tako nadgradili s tekmami slovenske reprezentance in prenosi evropskega nogometnega prvenstva, ki bo na sporedu medje povedal predsednik NZSPoleg tega, da bodo Jan Oblak, Josip Iličić, Jasmin Kurtić in drugi navduševali na novem televizijskem domu reprezentance, pri prvi slovenski športni televiziji obljubljajo bogat spremljevalni studijski program.,« je povedal direktor televizijske hiše ŠPORT TV Marko Bogovac.Studijski program bo vodil Žiga Ikič, ob številnih prepoznavnih komentatorjih pa bo čast komentiranja tekem slovenske reprezentance pripadla Nejcu Mravlji, ki blesti v prenosih italijanske in francoske lige.