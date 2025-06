Slovenske nogometašice potujejo med elito

Slovenska ženska nogometna reprezentanca se je prebila v elitno ligo lige narodov. Izbranke Saše Kolmana so na odločilni, zadnji tekmi v skupini 2 lige B v Corku sicer izgubile proti Irski z 0:1 (0:1), a imele dovolj veliko prednost v medsebojnih dvobojih za prvo mesto in napredovanje.

Slovenske nogometašice so na Irskem iskale potrditev prvega mesta in neposrednega - prvega - napredovanja v ligo A. Za to bi jim zadostoval že poraz z manj kot štirimi goli, saj so Slovenke doma Irke ugnale s 4:0. To je bila doslej tudi edina zmaga Slovenk na treh medsebojnih obračunih z Irkami, 26. na svetovni lestvici. Slovenke, 38. na omenjeni lestvici, so bile tokrat v podrejeni vlogi in večinoma branile "skupno" prednost ter jo brez posebnih težav tudi obranile.

Za zaslužen preboj v elitno ligo in boljše izhodišče za kvalifikacije za svetovno prvenstvo so Slovenke ob zmagi in porazu proti Irkam pred tem še po dvakrat ugnale Grčijo z 2:1 in 2:0 ter Turčijo s 3:0 in 1:0. Irke bodo kot drugouvrščene napredovanje iskale v dodatnih obračunih s tretjeuvrščeno zasedbo ene izmed skupin iz lige A. V ligo C so izpadle Grkinje, za obstanek se bodo borile Turkinje.

Domačinke so odločneje začele, že v drugi minuti je Saoirse Noonan poskrbela za nekaj dela Zale Meršnik, v 19. minuti pa jo je tudi premagala za vodstvo, ko je z glavo zadela s sedmih metrov. Gostiteljice so imele ob tem še kar nekaj priložnosti oziroma strelov, tik pred koncem polčasa pa je Lara Prašnikar po protinapadu prišla do najlepše slovenske priložnosti, a izgubila dvoboj ena na ena z irsko vratarko.

Uvod drugega polčasa je tudi prinesel nekoliko konkretnejšo igro domačih, a so Slovenke kar dobro preprečevale nevarne akcije, same pa tudi pokazale, da lahko poskrbijo za težave domačih v sicer redkih protinapadih. Pričakovano pa so vendarle gostiteljice veliko bolj gledale proti slovenskim vratom, vendar tudi ko so prišle do zaključka, je bil ta praviloma premalo natančen ali blokiran.