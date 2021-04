Mladi Slovenci pokazali premalo, da bi jih kdo opazil

V nadaljevanju preberite:

Kako so igrali Slovenci na euru U-21? Učinek slovenske nogometne reprezentance do 21 let na EP 2021 ni dobil presežka, sodi v realna pričakovanja. Selektor Milenko Aćimović je ponudil priložnost devetnajstim od 23 nogometašem, med katerimi sta najbolj izstopala vratar Igor Vekić in strelec edinega gola Aljoša Matko. Pri oceni, kako so igrali, smo upoštevali le igralce, ki so igrali več kot polčas.