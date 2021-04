Slovita Barcelona premočna za slovenskega prvaka

Slovenski prvak v futsalu Dobovec je v četrtfinalu lige prvakov na zaključnem turnirju v Zadru izgubil proti branilcu naslova Barceloni z 0:2 (0:2). Barcelona, ki na turnirju v dvorani Krešimirja Ćosića meri na svoj četrti naslov, je povedla v deveti minuti, ko je z izjemnim volejem z desetih metrov zadel Ferrao.



Prednost so favorizirani tekmeci podvojili v 12. minuti, ko je Aicardo z desne z diagonalnim strelom ukanil Damirja Puškarja. Ta se je med drugim enkrat izkazal v dvoboju ena na ena ob koncu polčasa, še pred tem pa je Marcenio zadel vratnico.

Dobovec, ki je sicer igral podrejeno vlogo, je tudi nekajkrat nevarno streljal, predvsem Rok Mordej in Tihomir Novak sta kar resno ogrozila vratarja Barcelone.



V 30. minuti je nevarno meril tudi Teo Turk, a malce zgrešil cilj. Čeprav so bili Dobovčani po številu strelov bolj ali manj enakovredni tekmecem, pa so slednji vendarle znali nadzorovati potek tekme in jo pripeljati do zanje srečnega konca.

Dobovec kot prvi slovenski klub na zaključnem turnirju

Slovenske prvake so pod vodstvom Kujtima Morine v Zadru zastopali Puškar, Mordej, Turk, Luka Perić, Vedran Matošević, Marko Peček, Florjan Fras, Timotej Kotnik, Žiga Čeh, Novak, Klemen Duščak, Blaž Gorinšek, Niko Cesarec in Uroš Kotnik. Manjkal je kaznovani Kristjan Čujec, edini Slovenec z nastopom na zaključnem turnirju lige prvakov, kjer je leta 2014 (ko so nastopali le štirje klubi na turnirju) igral z azerbajdžanskim Arazom.



Dobovec se je sicer že 18. februarja kot prvi slovenski klub v zgodovini uvrstil na zaključni turnir lige prvakov, ko je v Kazahstanu premagal Aktobe. Pred leti je bila blizu temu Litija, ki jo je zaustavila Barcelona, predlani še bliže Dobovec, ki je v Moskvi klonil v zadnjih minutah odločilne tekme z domačim KPRF. Doslej se je najmočnejše futsalsko klubsko tekmovanje vedno sklenilo s finalnim turnirjem štirih ekip, tokrat pa prvič na zaključnem turnirju sodeluje osem moštev.



V Zadru si je že pred tem polfinale zagotovil tudi Kairat Almaty, ki je po podaljšku premagal Benfico s 6:2. Po rednem delu je bilo 2:2. V četrtek bosta še preostali četrtfinalni tekmi, para pa sta Inter FS vs. Ugra Jugorsk in Sporting vs. KPRF.

