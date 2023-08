Slovo branilk naslova in Megan Rapinoe

Ameriške nogometašice ne bodo osvojile precedenčnega tretjega zaporednega naslova svetovnih prvakinj in njihova glavna zvezdnica Megan Rapinoe ni dočakala sanjskega konca kariere.

ZDA so bile letos bleda senca ekipe izpred štirih let v Franciji, kjer so dobile vseh sedem tekem. V predtekmovanju so se po dveh remijih skozi šivankino uho prebile v osmino finala, tam pa naletele na švedski zid. Skandinavke so v Melbournu po 120 minutah igre brez gola zmagale po izvajanju 11-metrovk s 5:4, med tragičnimi junakinjami je bila tudi Megan Rapinoe, ki je prišla v igro v podaljšku in zapravila strel z bele pike.

Zećira Mušović je bila junakinja tekme. FOTO: Hannah Mckay/ Reuters

Švedinje, pri katerih je v vratih blestela Zećira Mušović, so se v četrtfinalu pridružile Španiji, Nizozemski in prihodnji tekmici Japonski. Jutrišnja para sta Anglija – Nigerija in Avstralija – Danska, v torek Kolumbija – Jamajka in Francija – Maroko.

Danes je o zmagovalcu odločala sedma serija kazenskih udarcev. Lini Hurtig je ameriška vratarka prvi strel ubranila, a odbita žoga je za milimeter prečkala golovo ćrto in slavje Švedinj se je po posredovanju VAR začelo.