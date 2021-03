Slovo Iličića & Co. od mednarodne scene

V ligi prvakov nocoj ni bilo presenečenj. Nogometaši madridskega Reala in Manchester Cityja so se po novih zmagah zanesljivo uvrstili v četrtfinale najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja.



Madridčani so na svojem štadionu Alfreda Di Stefana s 3:1 premagali igralce Atalante (slovenski reprezentant Josip Iličić je v igro vstopil v 57. minuti) in napredovali s skupnim izidom 4:1. Gostitelje je po veliki napaki italijanskega vratarja Marca Sportiella in lepi podaji hrvaškega asa Luke Modrića v 34. minuti vodstvo popeljal francoski zvezdnik Karim Benzema. Na 2:0 je z bele točke povišal španski branilec Sergio Ramos (60.).



Nekaj upanja je Atalanti z natančno izvedenim prostim strelom v 83. minuti vlil kolumbijski reprezentant Luis Muriel, toda že v nasprotnem napadu je v polno zadel še Španec Marco Asensio in potrdil novo zmago Reala. Za najboljšega igralca tekme so razglasili Modrića, nad katerim je bil navdušen tudi trener Zinedine Zidane. »Luka je fenomenalen; kot tudi Tony (Kroos),« je francoski strateg pohvalil hrvaškega in nemškega zvezdnika ter namenil čestitke tudi preostalim varovancem.



»Fantje so odigrali vrhunsko tekmo od začetka do konca. Morali smo se dobro braniti, kar nam je tudi odlično uspelo. Atalanta si običajno ustvari veliko priložnosti, tokrat pa smo jo odlično ustavili,« je bil zadovoljen Zidane.

Gasperini ne obžaluje svojih odločitev

»Igrati v ligi prvakov je fantastična izkušnja za vse – za trenerja, igralce in klub. Imeli smo priložnost, da smo se merili z nekaterimi najboljšimi v Evropi. Odrezali smo se dobro, razočarani smo le zaradi zadnjih dveh tekem,« pa je potegnil črto Atalantin trener Gian Piero Gasperini in pribil, da ne obžaluje svojih odločitev. »Na žalost se ne moremo izogniti napakam, s katerimi podarjamo gole tekmecem. Želeli smo si odigrati bolje.«



Z njim se je strinjal tudi strelec častnega zadetka za italijansko moštvo Muriel. »Začeli smo dobro, pritiskali na tekmece, toda nato so nam lastne napake otežile delo,« je zmajeval z glavo 29-letni Kolumbijec.



Nogometaši Manchester Cityja pa so bili tudi v povratni tekmi z 2:0 boljši od Borussie Mönchengladbach za skupnih 4:0. Za Angleže sta oba gola že v prvem polčasu dosegla Belgijec Kevin De Bruyne (12.) in Nemec turškega rodu Ilkay Gundogan (18.).



