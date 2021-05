Slovo skale azzurrov

V 83. letu starosti je umrl Tarcisio Burgnich, nekdanji italijanski branilec in nogometni trener številnih klubov z Apeninskega polotoka. Bil je član italijanske reprezentance. Igral je za Udinese, Juventus, Inter, Palermo in Napoli. Umrl je v domu za ostarele San Camillo v kraju Forte dei Marmi v Toskani.



Veljal je za enega najboljših branilcev v zgodovini italijanskega nogometa. Burgnich je za azzurre med letoma 1963 in 1974 igral 66-krat. Z reprezentanco je na prvenstvu stare celine leta 1968 osvojil naslov evropskih prvakov. Na svetovnem prvenstvu leta 1970 v Mehiki pa je bil podprvak. Italijani so v polfinalu izločili reprezentanco tedanje Zahodne Nemčije s 4:3. Na tekmi stoletja se je Burgnich celo vpisal med strelce. V finalu mundiala v Ciudad de Mexicu pa je sledil hladni tuš, ko so Brazilci osvojil naslov svetovnega prvaka s 4:1.

Zmota o Peleju

Burgnich je bil zadolžen za pokrivanje slovitega Peleja, ki pa ga ni zmogel zaustaviti. Njegova izjava, s katero je po tekmi spregovoril o Peleju, je postala zgodovinska sama po sebi: »Pred tekmo sem si rekel, da je narejen iz kože in kosti tako kot vsi drugi, vendar sem se motil.«



Večino kariere je preživel v Interju, s katerim je dvakrat postal prvak evropskega pokala (1964, 1965), predhodnice današnje lige prvakov, ter osvojil dva medcelinska pokala in štiri naslove prvakov serie A. Za Inter je zaigral na 358 tekmah in dal pet golov.

Imel je sloves robustnega branilca, zaradi trmastega in nepopustljivega načina igre mu je soigralec iz Interja Armando Picchi dal vzdevek La Roccia (Skala). Rodil se je leta 1939 v Rudi na Videmskem. Po očetu je bil hrvaškega porekla.

