Smola Luke Elsnerja in Le Havra, ki je vse bliže vrnitvi v drugo ligo

Nogometaši Le Havra, ki jih vodi slovenski strokovnjak Luka Elsner, so v 29. kolu francoske lige gostili Nantes in v sodniškem dodatku drugega polčasa prejeli gol za poraz z 0:1.

Le Havre je v boju za obstanek igral proti neposrednemu tekmecu Nantesu. Statistično so bili nekoliko uspešnejši gosti, medtem ko je domačim v okvir vrat uspelo sprožiti le enkrat. Gostom pa štirikrat, v 93. minuti tudi dovolj dobro za pomembno zmago. Strelec zmagovitega zadetka je bil Abdoul Kader Bamba.

Proti koncu sezone trenerja Luki Elsnerju nič ne gre od rok. FOTO: Lou Benoist/AFP

V petek je Metz premagal Lens z 2:1, v soboto je bil Strasbourg s 3:1 boljši od Reimsa, Rennes pa je doma izgubil proti Toulousu z 1:2.

Le Havre je v letu 2024 v 12. kolih osvojil le devet točk in ima sedem krogov pred koncem 28 točk ter je v nevarnih vodah. V 2. ligo nazadujeta 17. in 18., medtem ko se bo 16. na lestvici meril za obstanek v dodatnih tekmah. Le Havre ima dve točki več od 16. Lorienta in 17. Metza, prot kateremu bo Le Havre 21. t. m. na domačem igrišču bržkone igral tekmo sezone.