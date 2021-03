Sodniki po dvajsetih letih z novim predsednikom

David McDowell Zor je postal novi predsednik Zveze nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS), potem ko je na današnji volilni skupščini dobil soglasno podporo delegatov. Na mestu predsednika ZNSS bo McDowell nasledil Vlada Šajna, ki je sodniško organizacijo vodil dolgih 20 let, ob tej priložnosti pa je prejel naziv častnega predsednika.



McDowell bo nastopil prvi mandat na čelu ZNSS, potem ko je bil minulo obdobje podpredsednik sodniške organizacije in v okviru komisije za sodniške zadeve pri Nogometni zvezi Slovenije (NZS) zadolžen za vodenje programa talentov in mentorjev.



»Občutki so malo mešani, ker vem, v kakšno vlogo stopam. Vemo, kakšen pečat je pustil predsednik, ki se je ravno poslovil. Vendar, če ne bi verjel vase in v ljudi, ki me bodo na tej funkciji obkrožali, te funkcije niti ne bi sprejel. Treba bo kar hitro zavihati rokave in začeti delo. Videotehnologija VAR, sicer projekt NZS, ostaja eden izmed prednostnih projektov,« je med drugim dejal McDowell.



Šajn, ki je 20 let vodil sodniško organizacijo, tokrat ni vložil kandidature za predsednika, ima pa velike zasluge za razvoj sojenja v Sloveniji, so sporočili iz NZS.



»Ko pogledam na doseženo v dvajsetletnem obdobju, sem srečen in zadovoljen. Zelo zadovoljen s tem, kam nam je uspelo pripeljati ZNSS,« je dejal Šajn.



Na skupščini so delegati izvolili tudi dva podpredsednika, predsednika nadzornega odbora in člana nadzornega odbora. Podpredsednika ZNSS sta postala Robert Krajnc in Blaž Vidmar, predsednik nadzornega odbora je postal Tadej Mežnar, člana nadzornega odbora pa Miran Bukovec in Roman Tomšič.

