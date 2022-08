Soigralec Bijola in Lovrića še sezono v Vidmu, nato v London

Mladi Italijan Destiny Udogie je podpisal petletno pogodbo, bo pa v sezoni 2022/23 ostal še v Vidmu, kjer od začetka nove sezone igrata tudi slovenska reprezentanta Jaka Bijol in Sandi Lovrić. Po podatkih Transfermarkta so Londončani za Udogieja, ki je sicer produkt šole veronskega Hellasa, odšteli 18 milijonov evrov.

»Zelo sem vesel. Lep občutek je ob selitvi v angleško ligo oziroma k Tottenhamu. Prepričan sem, da bom ob delu s trenerjem Antoniom Contejem še napredoval. Za zdaj pa je pomembno to, da se vrnem k Udineseju in odigram dobro sezono,« je za Tuttomercatoweb dejal nadarjeni Italijan, ki se najbolje znajde na levi strani kot bočni branilec ali krilni igralec. V prejšnji sezoni je na 35 tekmah prispeval pet golov in tri podaje.

Svojo finančno plat pa popravljajo pri milanskem Interju, katerega član je nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović. Potem ko so modro-črni z nekaj izjemami zadržali praktično vse nosilce igre in med drugim pripeljali Romeluja Lukakuja, so se odločili poslati nekaj svojih mladeničev v druge klube.

Tako je pred dnevi 23-letni Andrea Pinamonti šel k Sassuolu na posojo, a z obvezno odkupno klavzulo v višini 20 milijonov evrov, 19-letni Cesare Casadei se bo za 15 milijonov evrov in še pet milijonov bonusov preselil k Chelseaju, Sebastiano Esposito pa bo po novem pri Anderlechtu, ki lahko nogometaša nato odkupi za 10 milijonov evrov. Anderlecht pa je medtem levega bočnega branilca Sergia Gomeza za 13 milijonov evrov prodal angleškemu Manchester Cityju.