Southgate bo o podaljšanju pogodbe še razmislil

Selektor angleške reprezentance Gareth Southgate je po porazu svojih varovancev v finalu evropskega nogometnega prvenstva proti Italiji dejal, da mora še razmisliti o podaljšanju nove pogodbe s tremi levi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prvi mož angleške nogometne zveze Mark Bullingham je že med EP dejal, da bi rad Southgatu ponudil podaljšanje sodelovanje, vendar si selektor želi najprej vzeti nekaj časa, da strne misli po finalnem porazu.



»Mislim, da zdaj ni pravi čas, da bi razmišljali o čemer koli. Moramo se uvrstiti na svetovno prvenstvo v Katar, ampak potrebujem nekaj počitka, moram si še enkrat pogledati tekmo in oceniti celoten turnir, potrebujem počitek,« je na današnji novinarski konferenci dejal 50-letni nogometni strokovnjak. »Neverjetna izkušnja je voditi svojo državo na takšnih turnirjih, a to terja svoj davek in zdaj potrebujem premor,« je še dodal. Trenutni dogovor Southgata z angleško izbrano vrsto sicer veže do SP v Katarju, ki bo potekal konec leta 2022.

