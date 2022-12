Atlaški in otoški levi nastavljajo past favoritom

V nadaljevanju preberite:

Francija in Portugalska bosta v sredo drugi polfinalistki SP v nogometu, če zaupate stavnicam in verjamete večinskemu mnenju strokovnjakov. A prav lahko se zgodi, da bomo finalista 22. mundiala iskali na tekmi Anglija – Maroko. Na prvem zimskem prvenstvu v Katarju se je zgodilo že toliko presenečenj, da je pred današnjim dvobojem atlaških levov in evropskih Brazilcev ter edinim evropskim derbijem v četrtfinalu težko napovedovati karkoli razen še dveh spektaklov.