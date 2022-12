Bach bo zaradi posledic okužbe izpustil finale SP v Katarju

Vzrok odsotnosti Thomasa Bacha s tekme, ki bo na sporedu v nedeljo (16.00), je nedavna koronanavirusna okužba, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Bach se je udeležil prve tekme letošnjega SP v Katarju 20. novembra, teden dni pozneje pa zbolel.

Za Nemca na čelu krovne olimpijske organizacije bo letošnje SP prvo po letu 1986, ko ne bo spremljal odločilne tekme v živo.

»Načrtoval sem polet v Katar in ogled tekme. A so mi zdravniki pot odsvetovali, dejali so, da naj se po okužbi izogibam naporom,« je dejal 68-letni Bach v pogovoru za časnik Stuttgarter Nachrichten in dodal: »Prvič po letu 1986 ne bom spremljal finala. Zame bo to kar težko.«