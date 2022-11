Cristiano Ronaldo »genialno« izsilil enajstmetrovko proti Gani

Potem ko je ganski selektor Otto Addo enajstmetrovko, ki jo je izsilil in uspešno izvedel Cristiano Ronaldo za zmago Portugalske nad Gano s 3:2, označil za »posebno (sodniško, op. a.) darilo«, so bili na sobotni novinarski konferenci strokovnjaki Mednarodne nogometne zveze (Fifa) precej bolj prizanesljivi.

Ronaldo je z golom na četrtkovi tekmi postal prvi nogometaš, ki je zadel na petih svetovnih prvenstvih, potem ko je padel v dvoboju z Mohamedom Salisujem in v 65. minuti z 11 metrov zadel za 1:0. Portugalci so po izenačujočem golu Andreja Ayewa (73.) pet minut kasneje vnovič povedli po zaslugi Joãa Felixa, kljub zadetku rezervista Rafaela Leãa v 80. minuti pa trpeli do zadnjih sekund, potem ko je na 3:2 znižal Osman Bukari.

»Morda pa napadalci postajajo pametnejši?« se je na novinarski konferenci tako imenovane tehnično-študijske skupine (TSG), ki deluje pod okriljem Fife, vprašal nekdanji kolumbijski vratar Faryd Mondragon. »Samo poglejte enajstmetrovko, ki jo je priboril Ronaldo ... Ljudje lahko o njem rečejo, kar si želijo, toda premetenost in iznajdljivost, da si zgolj potrpežljiv in počakaš tisti delček sekunde, da se dotakneš žoge pred njim (branilcem, op. a.) in gibanje z nogo nadaljuješ tako, da te zadene vanjo. To je povsem genialno.«

Na poti proti rekordu

TSG ocenjuje, da bomo na tem mundialu videli rekordno število enajstmetrovk, na prvih 16 tekmah so jih sodniki podelili že devet, rekord za turnirje s 64 tekmami sicer drži zadnje prvenstvo v Rusiji leta 2018, ko so sodniki (prvič so na mundialih uporabljali VAR) dosodili 29 enajstmetrovk.

Zanimiv je tudi podatek o zadetkih, ki so jih nogometaši dosegli po predložkih s strani – na tej stopnji tekmovanja v Rusiji so padli le trije, v Katarju pa že 14. Kljub velikemu številu tekem, ki so se letos končale brez golov (v Rusiji se to ni zgodilo do 37. tekme mundiala), je legendarni italijanski trener Alberto Zaccheroni prepričan, da se bodo mreže v naslednjih dneh tresle precej pogosteje.

»Ekipe bodo postale pogumnejše,« je prepričan Zaccheroni, ki dodaja, da večje število menjav selektorjem omogoča ohranjanje visokega, a telesno napornega ritma igre, po podatkih Fife pa so najuspešnejši ​pri izvajanju tako imenovanega »gegenpressinga«, pritiska na obrambo tekmeca visoko na njegovi polovici, Angleži, Španci, Nemci in Argentinci.