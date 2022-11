Dan bodo odprli Srbi, končali Portugalci, vmes nov izziv Brazilcev

Deveti tekmovalni dan na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju prinaša po dve tekmi v skupinah G in H. Vsi štirje dvoboji bodo zanimivi, obenem bodo v Dohi na ta način končali 2. kolo, ko bo že mogoče oceniti možnosti posameznih reprezentanc c boju za osmino finala mundiala.

V Skupni G bodo začeli akcijo ob 11. uri, ko bosta odprla tekmo Kamerun in Srbija, torej reprezentanci, ki sta ostali v prvem kolu praznih rok. Ob 17. uri bosta krenili po nove točke vodilni Brazilija in Švica, zanimivo bo spremljati razvoj dogodkov v tej skupini.

Ob 14. uri bodo odprli drugo kolo še v skupini H, prva tekma med Južno Korejo in Gano pa bi lahko že pomenila konec za eno od teh dveh izbranih vrst. Vrhunec dneva bo napočil ob 20. uri, kot se spodobi za večerni termin mundiala. Pomerili se bosta Portugalska in Urugvaj, sešla se bosta odlična strelca Cristiano Ronaldo in Luis Suarez.