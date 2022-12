Francozi se ne bojijo vročega vzdušja: Na srečo navijači ne dosegajo golov

Maroko je že s samo uvrstitvijo med najboljše štiri, kar doslej ni uspelo še nobeni afriški reprezentanci, poskrbel za velikansko presenečenje. Mnogi pa menijo, da bi njegova uvrstitev v finale pomenila največjo senzacijo v zgodovini svetovnih prvenstev, če ne celo v zgodovini nogometa.

V taboru Francozov se zavedajo kakovosti ekipe nekdanje francoske kolonije, in se zavedajo, da bi vsako podcenjevanje lahko bilo usodno.

»Lahko le spoštujemo in občudujemo to, kar jim je uspelo. Na tej ravni ni nič slučajnega, zato moramo njihov uspeh jemati skrajno resno. Če je ekipa sposobna premagati Belgijo, Španijo in Portugalsko, mora imeti ogromno kakovost, ne samo na igrišču, ampak tudi izven njega. Očitno imajo pravo kemijo, so povezani med seboj, njihov ekipni duh je na zelo visoki ravni,« je pred tekmo dejal kapetan in vratar francoske reprezentance Hugo Lloris, ki je v četrtfinalu odigral rekordno 143. tekmo za galske peteline.

Ponedeljkov trening francoske reprezentance:

Vratar Tottenhama meni, da bodo tekmo odigrali v naelektrenem in ne prav prijateljskem vzdušju, ki je posledica slabih političnih odnosov med državama. Celotni arabski svet je zdaj na strani Maroka, zato pričakuje tudi ogromno premoč maroških navijačev na tribunah.

»Kako je to, smo lahko spoznali na zadnji skupinski tekmi proti Tuniziji. Ne maram izraza sovražno, a zagotovo bodo imeli navijači še dodatno vnemo. Zelo bo hrupno, moji igralci to pričakujejo in se na to v glavi tudi pripravljajo. Na srečo niso navijači tisti, ki dosegajo zadetke,« pravi selektor Francije Didier Deschamps, ki je, kot sam trdi, dobro analiziral tekmeca.

»Motijo se tisti, ki trdijo, da ima Maroko samo dobro obrambo, ki je doslej na prvenstvu prejela samo en gol, še to je bil avtogol. Poleg tega, da so organizirani, imajo tudi še kako dobre napadalce. Samo z obrambo oziroma 'bunkerjem' ne bi prišli tako daleč,« hvali Maročane francoski selektor.

Regragui: Mogoče sem malo nor, a menim, da to niti ni slabo

Mnogi mislijo, da je Maroko z uvrstitvijo v polfinale že dosegel svoje in da proti branilcem naslova nimajo možnosti, a njegov selektor Walid Regragui se s tem ne strinja.

»Če prideš v polfinale in nisi lačen, je to problem. A mi smo lačni, ambiciozni, to lahko zatrdim. Ne vem pa, ali bo to dovolj. Nismo favoriti, smo pa samozavestni. Mogoče sem malo nor, a menim, da to niti ni slabo. Najbrž smo imeli najtežjo pot do finala. Po vsaki tekmi so ljudje menili, da smo svoje naredili in da bomo izpadli, a vidite, kje smo. Še vedno smo tukaj in borili se bomo do konca," obljublja selektor, ki ima težave s sestavo moštva, a zaradi tega ne dela panike.

»Imamo številne poškodbe, med drugim se je poškodoval izvrstni branilec Romain Saiss, a tudi fantastično medicinsko osebje. Do zadnjega trenutka bomo morali počakati, kdo bo sposoben igrati in kdo ne. Zaenkrat ne morem reči, kdo se bo pojavil na igrišču in koga ne bo,« je dejal Regragui.