Hrvaški navijači razvili 200-metrsko zastavo velikanko

Hrvati so bili po velikanski zastavi znani že pred štirimi leti v Rusiji, kjer so postali svetovni podprvaki, a tokratna zastava je z 200 metri še enkrat daljša od tiste, ki so jo imeli s sabo na zadnjem SP, je poročala tiskovna agencija Hina.

Ker gre za poseben izdelek, je bila posebnega pregleda 100-kilogramska zastava deležna tudi ob prihodu v Katar, kjer so jo morali iz varnostnih razlogov za pregled razviti prvič.

To nato ponovili z dovoljenjem oblasti ponovili še v mestu, ob nacionalnem simbolu pa se je zbralo kakšnih 500 navijačev. Prišla je tudi večina tistih, ki v Katarju trenutno dela in so se za ogled dogodka organizirali na družbenih omrežjih.