Hrvati položili izpit, malo jim je pomagal belgijski silak

Pred štirimi leti so srebrni nogometaši Hrvaške in bronasti Belgijci na svetovnem prvenstvu zaostali le za šampioni iz Francije, v Katarju so se morali spopasti za preživetje na mundialu že v skupini F za Marokom. V odločilnem dvoboju za preboj v osmino finala so Belgijci nujno potrebovali zmago, a so za popotnico domov iztržili zgolj remi brez golov. V treh nastopih so dosegli le enega, v Rusiji 2018 so v svoji skupini zabili kar devet golov.

Kako je razplet ocenil hrvaški kapetan Luka Modrić, ki se je hitro znašel v središču pozornosti? Kdo je bil tragični junak tekme? Kakšne adute imajo naši sosedi v rezervi? Kako je uspeh doživel selektor Zlatko Dalić in kako neuspeh Romelu Lukaku?